Pogacar trionfa nella terza tappa del Tour de France e conquista la maglia gialla.

Tadej Pogacar Trionfa nella Terza Tappa del Tour de France 2026

LES ANGLES (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar si erge al centro dell’attenzione con la sua straordinaria vittoria nella terza tappa del Tour de France 2026, che si è svolta tra Granollers e Les Angles su un percorso di 195,9 km. Grazie a questa prestazione, il corridore sloveno della UAE Emirates indossa la prestigiosa maglia gialla. Dopo aver conquistato un secondo posto la scorsa domenica, alle spalle del compagno di squadra Isaac Del Toro, Pogacar ha trovato la determinazione necessaria per imporsi nel confronto con il suo principale avversario, Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), in quello che è stato il primo arrivo in Francia per questa edizione della corsa.

Il terzo posto è stato conteso dall’ecuadoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), che ha preceduto il francese Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team). Un risultato deludente per il belga Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe), giunto solo ottavo e distante 4 secondi dalla coppia di testa. Domani, l’attenzione si sposterà sulla quarta tappa, che vedrà i corridori affrontare il tracciato di 181,9 km da Carcassonne a Foix.

Pogacar, al termine della gara, ha elogiato il lavoro del suo team: “Devo ringraziare Del Toro, ha avuto una potenza incredibile nel finale e ha dato più del 100%. Tutta la squadra ha lavorato alla grande, sono felicissimo. Abbiamo capito che ce la potevamo fare. È stato un finale fantastico. Se posso vincere, è giusto provarci sempre. Avevamo un’opportunità, mi sentivo bene e ho fatto di tutto per sfruttarla al massimo”.

Ordine di Arrivo della Tappa

1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 4h45’11”

2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) +2″

3. Richard Carapaz ECU (EF Education-EasyPost) +2″

4. Paul Seixas FRA +2″

5. Tobias Johannessen NOR +2″

6. Lennert Van Eetvelt BEL +4″

7. Florian Lipowitz GER +4″

8. Remco Evenepoel BEL +4″

9. Isaac Del Toro MEX +4″

10. Juan Ayuso ESP +4″

Classifiche Aggiornate

Classifica Generale (maglia gialla)

1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) +8h46’55”

2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) +0″

3. Remco Evenepoel BEL (Red Bull Bora Hansgrohe) +23″

4. Isaac Del Toro MEX +24″

5. Juan Ayuso ESP +27″

6. Paul Seixas FRA +48″

7. Florian Lipowitz GER +53″

8. Lenny Martinez FRA +1’09”

9. Tobias Johannessen NOR +1’11”

10. Ian Van Wilder BEL +1’17”

Classifica a Punti (maglia verde)

1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 55 punti

2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) 44 punti

3. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) 39 punti

Classifica Miglior Scalatore (maglia a pois)

1. Alex Baudin FRA (EF Education-EasyPost) 11 punti

2. Nicolas Prodhomme FRA (Decathlon CMA CGM Team) 9 punti

3. Raul Garcia Pierna ESP (Movistar Team) 6 punti

Classifica Miglior Giovane (maglia bianca)

1. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) in 8h47’19”

2. Juan Ayuso ESP (Lidl-Trek) +3″

3. Paul Seixas FRA (Decathlon CMA CGM Team) +24″

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS)

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FONTE ITALPRESS

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