Ambasciatore Fanara degli Emirati Arabi Uniti incontra aziende italiane per potenziare collaborazioni bilaterali.

Incontri Strategici per Rafforzare le Relazioni Italia – Emirati Arabi

ABU DHABI (EMIRATI ARABI) – L’ambasciatore d’Italia negli Emirati Arabi Uniti, Lorenzo Fanara, ha recentemente partecipato a una serie di incontri a Dubai, mirati a consolidare le relazioni bilaterali tra i due Paesi nel settore agroalimentare. L’incontro si è svolto insieme a Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, e ha avuto luogo in un contesto di crescente interesse per le opportunità di cooperazione economica.

Incontri con le Istituzioni e le Aziende

Durante le riunioni, Fanara ha avuto l’opportunità di discutere con Mohammed Al Nuaimi, sottosegretario del Cambiamento climatico e dell’Ambiente, e Fahad Al Gergawi, sottosegretario del Commercio Estero. Questi incontri hanno rappresentato un’importante occasione per esplorare sinergie e strategie che pongono l’accento su pratiche sostenibili e innovative nel settore agroalimentare.

Presso la B-CAD Emirates Convention 2026, che si è svolta a Ras Al Khaimah, Fanara ha interagito con molte imprese italiane. Questi incontri hanno avuto il fine di promuovere l’eccellenza italiana, non solo nel campo dell’agricoltura, ma anche nel design, nell’architettura e nella pianificazione urbana. Le aziende italiane, rinomate per la loro creatività e competenza, hanno trovato nella Convention un’opportunità ideale per mostrare i loro progetti innovativi e le soluzioni alla moda.

Lanciare Nuove Iniziative nel Settore Sportivo

Un ulteriore momento significativo si è tenuto ad Abu Dhabi, dove l’ambasciatore Fanara ha partecipato alla cerimonia di lancio del pallone ufficiale della UAE Professional Football League. Questo evento ha visto la partecipazione di al Sultano Al Jaber, ministro dell’Industria e delle Tecnologie Avanzate, e Abdulla Naser Al Jneibi, presidente della Pro League degli Emirati Arabi Uniti. Il pallone, prodotto dall’azienda italiana Errea, rappresenta l’ennesima opportunità per l’Italia di affermarsi nel mercato sportivo della regione.

Il legame tra Italia e Emirati Arabi si sta dimostrando sempre più profondo, con la presenza significativa di aziende italiane nel panorama locale e l’interesse crescente per i prodotti e i servizi italiani. L’ambasciata sta lavorando attivamente per favorire questa collaborazione, promuovendo un’immagine dell’Italia legata all’innovazione e alla qualità.

Prospettive Future

Le discussioni avvenute durante questi incontri sono solo l’inizio di un percorso volto a sviluppare relazioni commerciali e culturali durature. Le istituzioni italiane sono sempre più consapevoli delle potenzialità offerte dal mercato degli Emirati Arabi e stanno progettando nuove iniziative per massimizzare le opportunità di collaborazione.

Questa spinta verso una cooperazione più stretta si tradurrà non solo in benefici economici, ma anche in uno scambio culturale che arricchirà entrambe le nazioni. La varietà delle competenze italiane, dai settori tecnici a quelli creativi, offre un’ottima base per costruire insieme un futuro sostenibile e prospero.

Unendo le forze con le istituzioni emiratine e promuovendo le straordinarie capacità italiane nei vari settori, si potrà realizzare un significativo apporto alla crescita economica e culturale reciproca.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale dell’Ambasciata d’Italia negli Emirati Arabi e le piattaforme di Confagricoltura.

FONTE ITALPRESS

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