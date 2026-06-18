Pizza Village Coca Cola: scopri le pizzerie, biglietti speciali e menù a 8 euro!

Dal 7 al 12 luglio 2026, il Lungomare Pertini di Pozzuoli si trasformerà in un grande palcoscenico per il Coca-Cola Pizza Village, un evento imperdibile dedicato alla celebre specialità napoletana. Questa edizione segna un importante passo, poiché il formato torna al mare, dando vita a un vero e proprio villaggio del gusto dove saranno presenti alcune delle migliori pizzerie del territorio.

Pozzuoli ospita il Pizza Village 2026

Il Pizza Village si sposta sul suggestivo litorale flegreo, puntando a mettere in risalto un panorama unico, che unisce la tradizione culinaria alla bellezza del mare. Questa nuova location non solo richiamerà gli amanti della pizza, ma offrirà anche l’opportunità di vivere un’esperienza che celebra la cultura e l’estate napoletana nel migliore dei modi.

Per sei giorni, Pozzuoli diventerà la capitale della pizza, accogliendo visitatori da ogni parte del mondo. L’evento prevederà una ricca serie di degustazioni, eventi musicali e attività per tutti, in un contesto rinnovato e accogliente. Per garantire un accesso agevole e ordinato, sarà implementato un piano organizzativo con parcheggi dedicati, aree di sosta e servizi navetta.

Un evento che promuove Pozzuoli e i Campi Flegrei

“Pozzuoli accoglie con orgoglio il Coca-Cola Pizza Village 2026 sul Lungomare Pertini. Un evento internazionale che unisce tradizione, turismo ed eccellenze del territorio,” ha dichiarato Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli. “Sarà un’importante occasione di promozione per la nostra città e per i Campi Flegrei, oltre che un’opportunità preziosa per il commercio e il turismo locale.” La manifestazione rappresenta una conferma della capacità di Pozzuoli di ospitare eventi di rilevanza culturale e popolare, fornendo un palco ideale per l’eccellenza gastronomica locale.

Al momento, non è stato reso noto il programma completo dei concerti, ma sono già state annunciate le 22 pizzerie che parteciperanno all’evento, unendo i migliori maestri pizzaioli del territorio in un’unica grande celebrazione. Gli appassionati di pizza potranno già acquistare i biglietti online per la serata inaugurale. In particolare, il 7 luglio, sarà possibile ottenere due menù completi a un prezzo promozionale di soli 16 euro, anziché 32: un affare irresistibile che include 2 pizze, 2 bibite e 2 dolci.

Le pizzerie partecipanti del Pizza Village

Durante l’evento, i visitatori avranno l’opportunità di assaporare le specialità delle seguenti pizzerie:

Ammaccamm

Antica Pizzeria da Gennaro

Da Mario

Donna Sofia ai Tribunali

Errico Porzio

Farinati Pizza and More

Fermento

Guappo Amoriello senza glutine

I Damiano pizza concept

Il mio viaggio a Napoli

I Mascalzoni latini

Jessica De Vivo

Lucignolo Bella Pizza

Picea

Pisani Pizzeria

Pizzaingrammi

Pizzeria roulette

Porzio…ni

Spicchi di Luna

Vesi

Vincenzo Capuano

Zia Esterino Sorbillo

Quest’anno, il Coca-Cola Pizza Village non è solo un’opportunità per gustare la pizza, ma anche un’occasione per immergersi in una festa di cultura, musica e tradizioni locali. Gli stand culinari, le attività di intrattenimento e i concerti di artisti locali trasformeranno il Lungomare di Pozzuoli in un centro vivace di aggregazione sociale e divertimento.

In attesa del Pizza Village, gli organizzatori stanno lavorando a stretto contatto con le istituzioni e sugli operatori locali per garantire un evento sicuro e ben organizzato. Sarà fondamentale la sinergia tra pubblico e privato, così da rendere l’esperienza ancora più affascinante e memorabile.

Per ulteriori informazioni sull’evento e per acquistare i biglietti, si possono consultare le fonti ufficiali e le piattaforme online dedicate, dove sarà possibile rimanere aggiornati su tutte le novità riguardanti il Coca-Colta Pizza Village 2026.

Non perdere l’occasione di vivere un evento che celebra la pizza e la cultura partenopea in un contesto unico e suggestivo. Segna sul tuo calendario le date dal 7 al 12 luglio 2026 e preparati a gustare la vera pizza napoletana, immerso nella bellezza del Lungomare di Pozzuoli.

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