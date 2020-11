Petagna: “Sconfitta non deve cambiare i nostri obiettivi”

Andrea Petagna attaccante del Napoli ha parlato ai microfoni di Sky al termine del match perso con il Milan.

Se Gattuso ha scaricato su di se le colpe della scarsa mentalità del Napoli, Andrea Petagna a Sky prova a smorzare dicendo: “In campo ci andiamo noi, quindi anche noi abbiamo le nostre responsabilità. In ogni caso ogni caso con il Milan abbiamo fatto una buona partita e questo non deve cambiare i nostri obiettivi. Giovedì abbiamo una partita importante e nonostante la sconfitta di oggi, dobbiamo reagire ed andare avanti per la nostra strada, consapevoli che dobbiamo migliorare per raggiungere ciò che ci siamo prefissati“.