Palmisano: “A Birmingham per gli Europei, obiettivo quarta Olimpiade!” – Video esclusivo.

Antonella Palmisano al Premio Fair Play Menarini di Firenze

FIRENZE (ITALPRESS) – La marciatrice azzurra Antonella Palmisano si prepara a rappresentare l’Italia all’Europeo di Birmingham con grande determinazione. Nel corso della trentesima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, che si svolge al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, la Palmisano ha condiviso le sue ambizioni e le sfide che la attendono. “Voglio arrivare all’Europeo da campionessa in carica”, ha dichiarato l’atleta, evidenziando l’importanza di mantenere la sua posizione di vertice nel mondo dell’atletica. “Non è scontata e la trovo molto difficile”, ha aggiunto, sottolineando la competitività che caratterizza questo sport.

Per Palmisano, gli allenamenti procedono a ritmo intenso. “Mi sto allenando benissimo”, ha affermato con entusiasmo, facendo riferimento ai suoi preparativi in vista dell’Europeo. La marciatrice ha identificato la sua principale rivale, Maria Perez, “un’atleta quasi imbattibile”, paragonandola a nomi iconici come Mo Farah, Usain Bolt e Armand Duplantis. “Maria è la marciatrice più forte degli ultimi anni e per noi atleti è stimolante alzare l’asticella, è una sorta di adrenalina che ci accompagna ogni giorno”, ha spiegato.

Le Olimpiadi 2028 tra le ambizioni di Palmisano

La campionessa del 1991, originaria di Mottola, ha anche parlato dei suoi obiettivi a lungo termine, in particolare per le Olimpiadi del 2028. “Lavoriamo per le Olimpiadi. È normale che io voglia essere competitiva e, attualmente, mi sento pronta a provare la mia quarta Olimpiade”, ha affermato Palmisano. Questo spirito competitivo è alla base della sua carica atletica e della volontà di affrontare nuove sfide nel mondo della marcia.

Un tema sensibile, che Palmisano ha toccato durante l’intervista, è stato il caso di Alex Schwazer, marciatore accusato di doping. “Mi dispiace che il mio movimento venga associato a queste polemiche”, ha commentato. La questione della reputazione degli sportivi e del loro rispetto nei confronti delle regole è fondamentale per garantire la salute dell’atletica e la sua immagine pubblica.

Infine, Antonella Palmisano ha espresso il suo entusiasmo per il premio ricevuto: il Fair Play Menarini nella categoria “Fair Play modello di vita”. “È un onore per me riceverlo, è molto importante”, ha dichiarato, dimostrando un forte legame con i valori del fair play. Questo premio non solo riconosce il suo impegno sportivo, ma rappresenta anche un esempio positivo per le nuove generazioni di atleti. Il fair play, in effetti, è un aspetto cruciale dello sport moderno e la Palmisano ne è un’ottima ambasciatrice.

La cerimonia di premiazione si è tenuta in un contesto prestigioso, alla presenza di figure importanti nel panorama sportivo e istituzionale. Eventi come il Fair Play Menarini non solo celebrano i successi degli atleti, ma promuovono anche valori fondamentali come la lealtà, la responsabilità e il rispetto reciproco. Questi principi sono essenziali per costruire un futuro migliore per lo sport.

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-Foto IPA Agency-(ITALPRESS)

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Fonti ufficiali: Italpress, Fair Play Menarini

FONTE ITALPRESS

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