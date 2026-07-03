Visita del ministro Badawi in UAE per approfondire i progetti Enppi in Egitto.

Visita del Ministro Egiziano del Petrolio ad Abu Dhabi

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro egiziano del Petrolio e delle Risorse Minerarie, Karim Badawi, ha recentemente effettuato una visita al cantiere della società Enppi, situato nell’area di Habshan, ad Abu Dhabi. Questa visita rappresenta un’importante tappa per il settore energetico egiziano, evidenziando l’impegno del Paese nel rafforzare la propria presenza internazionale nel campo delle energie rinnovabili e non. Durante l’incontro, Badawi ha avuto l’opportunità di dialogare con il personale egiziano operativo nel progetto, lodando il loro operato e la professionalità dimostrata.

Progetto Energetico Strategico in Collaborazione con ADNOC

Il progetto in questione è il risultato di una collaborazione tra Enppi e Petrojet, all’interno di un consorzio egiziano incaricato da ADNOC Gas. Questo importante intervento riguarda il pretrattamento del gas naturale nell’area di Habshan e prevede la creazione di collegamenti con il terminale di gas naturale liquefatto di Ruwais. Questi passaggi sono fondamentali per rafforzare la rete energetica degli Emirati Arabi Uniti e ottimizzare l’efficienza nella gestione delle risorse energetiche nella regione.

Secondo un comunicato ufficiale del Ministero del Petrolio e delle Risorse Minerarie, Badawi ha sottolineato che il successo delle imprese petrolifere egiziane all’estero è una chiara attestazione delle competenze tecniche e ingegneristiche del Paese. Questo conferma ulteriormente che le aziende egiziane possono essere considerate partner affidabili per i progetti energetici regionali di grande rilevanza.

Le performance eccellenti di Enppi e Petrojet sono infatti un segno del crescente coinvolgimento dell’Egitto nel settore energetico internazionale, nonché un riflesso della strategia del ministero orientata ad espandere le operazioni delle imprese egiziane all’estero. Badawi ha espresso fiducia nei risultati che queste aziende stanno ottenendo in Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, sottolineando l’importanza del loro operato nella promozione della reputazione dell’Egitto nel panorama energetico mondiale.

Al termine della visita, il ministro ha voluto incontrare nuovamente il personale impegnato nel progetto. In questo incontro, Badawi ha ringraziato i lavoratori per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata, ritenendo cruciale il mantenimento della reputazione che le aziende egiziane hanno costruito nel corso degli anni nei mercati internazionali. Tale reputazione è essenziale per garantire opportunità future e per sostenere la crescita del Paese nel complesso settore energetico.

Il progetto di Habshan rappresenta quindi non solo un’opportunità di sviluppo per le aziende coinvolte, ma anche un passo significativo per l’Egitto verso una maggiore integrazione nei mercati internazionali, favorendo scambi e collaborazioni che possono giovare all’intero settore energetico della regione.

Queste iniziative sono particolarmente importanti in un contesto globale sempre più orientato verso l’energia sostenibile e il miglioramento delle infrastrutture esistenti. L’Egitto, attraverso i suoi progetti all’estero, si posiziona come un attore chiave nella transizione energetica della regione, cercando di apportare contributi significativi nel settore.

Fonti ufficiali indicano che tali collaborazioni sono un elemento fondamentale nella strategia di sviluppo nazionale, finalizzata a diversificare le fonti di energia e a ridurre la dipendenza da risorse non rinnovabili, promuovendo al contempo l’innovazione tecnologica e la capacità di gestione delle risorse.

Un ulteriore aspetto rilevante è il rafforzamento delle competenze del personale egiziano nel settore energetico. Attraverso queste esperienze lavorative internazionali, i professionisti egiziani hanno la possibilità di maturare in un contesto altamente competitivo e di acquisire nuove tecniche e tecnologie, elementi vitali per il futuro sviluppo dell’industria energetica in Egitto.

In conclusione, l’operato del ministro Badawi rappresenta un chiaro segnale della volontà egiziana di espandere e consolidare il proprio ruolo nel mercato energetico internazionale, con un forte focus sulle opportunità future e sulla valorizzazione delle capacità locali.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

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