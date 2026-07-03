F1 a Silverstone: Hamilton ammette che il titolo mondiale è distante per Mercedes.

La Formula 1 Scende in Pista a Silverstone: Le Attese e le Ambizioni dei Piloti

SILVERSTONE (INGHILTERRA) – La Formula 1 arriva a Silverstone per il nono appuntamento della stagione, un weekend che promette emozioni forti e un’atmosfera carica di aspettative. Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo e pilota della Mercedes, si prepara ad affrontare il pubblico di casa con il fervore di chi desidera risalire la classifica. “Titolo? A meno che io non entri nel box della Mercedes e allenti i bulloni… Quello che hanno fatto quest’anno è straordinario, sarà difficile per chiunque raggiungerli. La Red Bull ha fatto un passo avanti, quindi senza dubbio Max Verstappen sarà un fattore determinante”, ha dichiarato Hamilton ai microfoni di Sky Sport.

Le Ambizioni di Ferrari e Charles Leclerc

Per la Ferrari, le aspettative sono alte. Charles Leclerc arriva in Gran Bretagna con la determinazione di ritrovare la continuità delle prestazioni. Il monegasco ha recententemente affrontato momenti complicati in pista, e ha chiarito: “Sicuramente non è il livello di performance che sto cercando e per questo motivo sto lavorando tantissimo. Ogni volta che ho vissuto un periodo difficile in pista, il lavoro ha sempre portato a risultati migliori. Dobbiamo adattarci rapidamente, specialmente dopo le modifiche significative apportate alla macchina.”

Un altro pilota da tenere d’occhio è Andrea Kimi Antonelli, giovane talento della Mercedes. Dopo un terzo posto all’ultimo gran premio in Austria, Antonelli è pronto a riconfermarsi: “Il mio approccio resta quello di dimostrare di meritare quest’opportunità. Non voglio concentrarmi solo su George Russell, ma capire come portare al massimo le prestazioni della mia vettura. Ho passato molto tempo al simulatore e mi sono concentrato sulla frenata, fondamentale su piste come Silverstone.”

George Russell, compagno di squadra di Hamilton, si presenta a Silverstone con una carica mentale notevole dopo la vittoria in Austria. “Mi sento bene e ho il 100% di fiducia in me stesso. Silverstone è sempre un momento speciale per me e sto continuando a lavorare su come ottimizzare le prestazioni della macchina”, ha affermato Russell, rendendo chiara la sua ambizione di brillare di fronte al pubblico britannico.

Lando Norris, anche lui atteso con entusiasmo dai tifosi, ha mostrato entusiasmo per il proprio percorso in McLaren. “Io e Oscar stiamo lavorando bene insieme e sono felice di poter collaborare con lui. È fantastico guidare davanti a amici e familiari qui a Silverstone, un’esperienza che ho sempre apprezzato sin dal mio debutto in F1 nel 2019”, ha dichiarato Norris, sottolineando l’importanza dell’appoggio del pubblico.

Il Programma del Weekend di Gara

Il weekend si preannuncia ricco di azione, a partire dalle prove libere che inizieranno venerdì alle 13:30. La giornata proseguirà con le qualifiche Sprint alle 17:30. Il sabato sarà riservato alla Sprint Race, che avrà luogo alle 13, mentre le qualifiche per la gara lunga si svolgeranno alle 17. Infine, la gara principale si terrà domenica alle 16, completando un weekend di emozioni ad alto contenuto di adrenalina.

Con i piloti pronti a sfidarsi e il pubblico locale in fervido supporto, Silverstone si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della stagione di Formula 1. Seguite gli aggiornamenti per scoprire chi avrà la meglio in questa battaglia automobilistica storica.

-Foto IPA Agency-

Fonti: Sky Sport, Italpress.com

FONTE ITALPRESS

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