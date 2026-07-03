Il Teatro Sannazaro riapre a Napoli grazie a una collaborazione con il Comune.

Rinasce il Teatro Sannazaro: Un Accordo per la Stagione 2026/2027

NAPOLI (ITALPRESS) – Questa mattina, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, insieme all’assessora al Turismo e alle Attività produttive, Teresa Armato, ha annunciato un importante accordo tra la Mostra d’Oltremare e il Teatro Sannazaro. Grazie a questa intesa, il Teatro Sannazaro, una delle istituzioni teatrali più storiche di Napoli, potrà svolgere la sua stagione 2026/2027 al Teatro Mediterraneo. Questo passo rappresenta una risposta concreta all’incendio devastante che ha colpito l’edificio lo scorso 17 febbraio.

Le istituzioni locali e nazionali hanno subito attivato misure per garantire la programmazione teatrale e tutelare un patrimonio culturale essenziale per la città. Durante i lavori di ricostruzione, il Teatro Mediterraneo fungerà da sede provvisoria, garantendo che le attività artistiche continuino senza interruzioni. L’accordo, che è valido per la stagione 2026/2027, prevede anche la possibilità di rinnovo.

Un Patto di Collaborazione per la Cultura Napoletana

Questo accordo è il frutto di un’importante collaborazione tra il Teatro Sannazaro, il Comune di Napoli e la Mostra d’Oltremare, ente partecipato dal Comune. L’obiettivo è preservare la continuità di una delle stagioni teatrali più significative della città, valorizzando il suo patrimonio artistico, culturale e occupazionale fino alla ricostruzione totale del Teatro Sannazaro.

Il sindaco Manfredi ha sottolineato l’importanza della rapidità dell’intervento: “Il Teatro Sannazaro è parte integrante della nostra storia culturale. Dovevamo agire prontamente per garantire che le attività non venissero interrotte. Grazie all’accordo raggiunto, artisti e tecnici continuano a lavorare e a offrire il loro contributo alla cultura partenopea. Il Teatro Mediterraneo rappresenta la soluzione ideale fino alla ripresa della nostra sede storica.”

I rappresentanti della Mostra d’Oltremare, incluso il presidente Remo Minopoli, hanno espresso la loro soddisfazione per questa nuova collaborazione: “Sin da subito, dopo l’incendio, ci siamo proposti di supportare il Teatro Sannazaro. La sinergia con il Comune ha permesso di trovare una soluzione concreta e rapida, garantendo la continuità della programmazione.”

La consigliera delegata Maria Caputo ha evidenziato l’importanza della cooperazione fra istituzioni: “Nei momenti critici, è fondamentale lavorare insieme per sostenere artisti, tecnici e il pubblico. Questa collaborazione dimostra come Napoli possa reagire unita, ponendo la cultura e le sue risorse al centro.”

Il Teatro Sannazaro è veramente un simbolo della cultura napoletana. La direzione artistica e l’amministrazione del Teatro, rappresentate da Lara Sansone e Salvatore Vanorio, hanno accolto con entusiasmo questa opportunità di riavvio. La loro determinazione nel preservare l’eredità culturale della città è evidente e rappresenta un esempio di resilienza. “Siamo impazienti di tornare a offrire spettacoli di qualità e di accogliere il nostro affezionato pubblico” hanno affermato entrambi.

Questo accordo non è solo una soluzione temporanea: rappresenta un impegno duraturo da parte di tutte le istituzioni coinvolte per garantire la vitalità culturale di Napoli. La Mostra d’Oltremare, storico ente culturale della città, si dimostra ancora una volta un pilastro fondamentale nella salvaguardia delle tradizioni artistiche napoletane.

In questo modo, Napoli continua a dimostrare di essere un faro di cultura, nonostante le difficoltà. Le istituzioni, insieme alle maestranze artistiche e tecniche, stanno lavorando incessantemente per garantire che la bellezza del teatro continui a essere accessibile a tutti. Ogni passo che facciamo oggi è un investimento nel futuro della cultura partenopea.

Questo accordo rappresenta anche un’opportunità per riflettere sul valore del patrimonio culturale e sull’importanza di sostenere le istituzioni che lo preservano. La collaborazione tra enti è cruciale, soprattutto in momenti difficili, e testimonia un grande senso di unità e determinazione che contraddistingue Napoli.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla programmazione del Teatro Sannazaro, visitate i canali ufficiali e le pagine dedicate al Teatro Mediterraneo. Insieme, continuano a scrivere la storia culturale di Napoli.

-Foto ufficio stampa Comune di Napoli-

Fonti: Italpress, Comunicato Stampa Comune di Napoli.

FONTE ITALPRESS

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