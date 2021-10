Osimhen media gol spaziale, solo in due fanno meglio in Europa

Victor Osimhen ha una media gol molto importante in Europa, solo Lewandovsky e Haaland hanno fatto meglio del nigeriano del Napoli. A mettere in evidenza la notizia è Tuttosport oggi in edicola. L’attaccante nigeriano del Napoli fino ad ora ha messo a segno otto gol in nove partite giocate tra campionato ed Europa League. Va considerato che Osimhen ha saltato una partita per squalifica e durante la prima gara con il Venezia ha giocato poco più di venti minuti prima dell’espulsione. Insomma Osimhen ha una media gol da fare invidia dato che segna un gol ogni 77 minuti giocati. L’attaccante nigeriano è sul terzo gradito del podio dietro a giocatori fortissimi come Haaland e Lewandovski.

Osimhen titolare con la Roma

Osimhen torna titolare con la Roma. Spalletti gli ha concesso un po’ di riposo con il Legia Varsavia, ma nonostante tutto l’ex attaccante del Lille è entrato nella ripresa segnando anche il gol del 2-0. Con i giallorossi sarà di nuovo al centro dell’attacco, l’obiettivo di Osimhen sarà migliorare la media gol e soprattutto portare alla vittoria il Napoli. Ecco quanto scrive Tuttosport: