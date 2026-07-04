Omicidio mafioso nel Leccese: tre arresti e tre denunce confermano la brutalità del crimine.

Tragico Omicidio a Copertino: Tre Arresti per il Delitto di Stefano Tomeo

LECCE (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, in un’operazione congiunta con i militari della Compagnia di Gallipoli e lo Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia, hanno arrestato tre individui a Copertino. Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dal gip del Tribunale di Lecce, seguendo le richieste della Direzione Distrettuale Antimafia. Gli arrestati sono accusati di omicidio e tentato omicidio in concorso, aggravati da premeditazione e metodo mafioso.

Il gravissimo episodio ha avuto luogo l’11 aprile davanti al circolo ricreativo “The Club”, dove Stefano Tomeo, 42 anni, è stato colpito mortalmente da un proiettile al petto mentre si trovava con un amico di 56 anni. Dopo la sparatoria, l’aggressore ha sparato altri due colpi contro l’auto della vittima, colpendo il parabrezza e causando panico tra i presenti.

Le Indagini: Un Piano Ben Trascinato nell’Ombra

L’operazione investigativa ha rivelato un contesto complesso, contrassegnato da una forte omertà tra i testimoni. Attraverso intercettazioni telefoniche, analisi di tabulati e immagini di videosorveglianza, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire dettagliatamente la preparazione e l’esecuzione del delitto.

Un elemento cruciale nello sviluppo delle indagini è stato il reperimento di ulteriori telecamere di sorveglianza in abitazioni private e negozi lungo il percorso dell’aggressore. Questo lavoro meticoloso ha fornito dettagli fondamentali sugli spostamenti dell’autore del crimine, contribuendo a delineare un quadro indiziario ritenuto grave e preciso.

Lo sviluppo delle indagini ha messo in luce che l’obiettivo reale dell’agguato non era Stefano Tomeo, ma il 56enne con cui si trovava. Quest’ultimo, accusato di tentata estorsione, aveva affittato un’abitazione a un infermiere di 53 anni, continuando a richiedere il pagamento di bollette anche dopo la cessazione del contratto, arrivando a minacciare la vittima.

Esasperato dalle minacce, l’infermiere si è trovato a chiedere aiuto a un 61enne, un noto esponente della Sacra Corona Unita, per trovare una soluzione alla sua situazione. Questo incontro ha preso forma nel piano criminoso che ha portato all’omicidio di Tomeo.

Scoperta delle Responsabilità e Ruolo dei Coinvolti

Le indagini hanno rivelato una serie di incontri preparatori avvenuti nei minuti precedenti all’agguato. Il 61enne e un altro coinvolto hanno definito gli ultimi dettagli di un piano mortale, nel quale il 61enne ha recuperato l’arma per commettere il crimine. I momenti decisivi sono stati segnati dall’arrivo dell’auto in cui viaggiavano Tomeo e il suo amico, rendendo il tutto ancora più inquietante.

La sequenza degli eventi si è consumata in un batter d’occhio. Un solo colpo ha colpito Tomeo, mentre l’aggressore ha tentato di colpire anche il conducente, senza riuscirci. Questa freddezza, insieme alla scelta di un luogo pubblico, suggerisce le caratteristiche di un’azione pianificata in un contesto mafioso.

Il 61enne, già condannato all’ergastolo per legami con il clan De Tommasi, stava scontando la pena in regime di detenzione domiciliare. Le modalità dell’attacco, eseguito a volto scoperto, evidenziano come l’aggressore si sentisse sicuro nel suo operato, fidandosi di un contesto caratterizzato dalla paura e dal silenzio.

Le Conseguenze e i Risvolti dell’Indagine

Inoltre, il 56enne sopravvissuto alla sparatoria è stato denunciato per tentata estorsione. Tra i denunciati anche il gestore del circolo “The Club”, che ha ostacolato le indagini fornendo informazioni reticenti, e un giovane di 29 anni, accusato di favoreggiamento personale.

La storia dell’omicidio di Stefano Tomeo non è solo un caso isolato, ma rappresenta un capitolo significativo della lotta contro la criminalità organizzata in Puglia. Gli sviluppi futuri di questo caso contribuiranno a gettare luce su un fenomeno complesso e inquietante, profondamente radicato nel territorio.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, seguire le notizie ufficiali delle Forze dell’Ordine.

Fonti: Italpress, Carabinieri.

FONTE ITALPRESS

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