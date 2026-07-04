L’Aquila conquista il Palio di Siena dopo 34 anni: Tittia trionfa di nuovo.

L’Aquila trionfa nel Palio di Siena 2026

Vittoria storica per la contrada dell’Aquila

SIENA (ITALPRESS) – Il Palio di Siena della Madonna di Provenzano 2026 ha visto trionfare la contrada dell’Aquila, in una corsa rinviata per le avverse condizioni meteo che hanno reso impraticabile la pista in tufo di piazza del Campo. Questo evento ha riscritto la storia della contrada, che non vinceva dal 3 luglio 1992. La vittoria odierna rappresenta un momento di grande festeggiamento per i contradaioli, uniti nella gioia di un successo atteso da oltre trent’anni.

A condurre l’Aquila verso il trionfo è stato il cavallo Diodoro AA, montato da Ilaria Bisconti e allenato dal noto fantino Giovanni Atzeni, soprannominato Tittia. Con questa vittoria, Tittia raggiunge la sua dodicesima vittoria nel celebre Palio, consolidando la sua posizione come uno dei fantini più vincenti nella storia dell’evento. La corsa è stata caratterizzata da una strategia impeccabile, con Diodoro AA che ha mantenuto il comando sin dai primi metri, rallentando solo nell’ultimo rettilineo per assaporare il trionfo.

Secondo posto per la Civetta

A seguire, si è classificata al secondo posto la contrada della Civetta, guidata dal fantino Giuseppe Zedde, noto come Gingillo. Nonostante una performance solida con il cavallo Viso d’Angelo, di Mark Harris Getty e sempre sotto l’allenamento di Giovanni Atzeni, la Civetta ha dovuto fare i conti con un inaspettato disturbo causato dal cavallo scosso della contrada Giraffa. Questo imprevisto ha influito sul ritmo della corsa, rendendo difficile per Zedde recuperare il gap con la contrada vincitrice.

Le contrade di Siena sono caratterizzate da una rivalità storica, e ogni Palio rappresenta una guerra silenziosa tra le squadre che spingono i loro fantini a dare il massimo. La corsa è più di una semplice competizione; è una celebrazione della tradizione, della cultura e della comunità senese.

Un evento di grande importanza

Il Palio di Siena è uno degli eventi più attesi nel calendario culturale italiano e attira ogni anno migliaia di turisti da tutto il mondo. Ogni contrada è dotata di un profondo senso di identità e appartenenza, e ogni vittoria è un motivo di orgoglio e festa. Le celebrazioni per la vittoria dell’Aquila sono esplose in piazza del Campo, con fuochi d’artificio, cori e un’atmosfera di pura euforia.

Oltre alla tradizione, il Palio rappresenta anche una forma di arte vivente, con il suo ricco retaggio di costumi e colori. Gli spettacoli che precedono la corsa, come la benedizione dei cavalli e le sfilate in costume, aggiungono un ulteriore strato alla vivace euforia che circonda l’evento.

Un futuro promettente per l’Aquila

La vittoria al Palio del 2026 segna l’inizio di una nuova era per la contrada dell’Aquila. Con un fantino del calibro di Tittia a guidarli e un cavallo come Diodoro AA, l’Aquila potrebbe trovare una nuova forza nel perseguire ulteriori successi nei Palì futuri. La contrada si prepara ora a celebrare e a pianificare la strategia per le prossime competizioni, con l’obiettivo di consolidare la vittoria.

I festeggiamenti si sono estesi oltre le mura della contrada, coinvolgendo tutta la città di Siena. La gioia e la celebrazione di un momento così storico rappresentano un simbolo di unità e di passione. La contrada dell’Aquila, finalmente tornata al successo, si prepara a riempire le piazze con il suono delle trombe e il canto dei suoi membri, pronti a far sentire la propria presenza in ogni angolo della città.

Per seguire da vicino la tradizione e gli eventi del Palio, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Siena o consultare fonti dedicate, tra cui Il Palio di Siena, dove si possono trovare ulteriori dettagli sulla storia e le leggende che ogni anno accompagnano questa straordinaria competizione.

Fonte:

Italpress

Comune di Siena

Non resta che attendere il prossimo Palio, dove ogni contrada avrà nuove opportunità di brillare nelle storie della competizione secolare di Siena.

FONTE ITALPRESS

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