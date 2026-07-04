4 Luglio 2026

Egitto avanza agli ottavi, Australia fuori dopo i calci di rigore.

Anna Gaia Cavallo 4 Luglio 2026

L’Egitto Vola ai Quarti: Giocatori e Tifosi Esultano Dopo il Trionfo ai Rigori

Il match tra Egitto e Australia, valido per il turno degli Ottavi di Finale della FIFA World Cup 2026, si è rivelato avvincente. I Faraoni hanno avuto la meglio in questa intensa sfida, terminata 1-1 al termine dei tempi regolamentari e supplementari, e si sono imposti ai calci di rigore. L’incontro si è svolto al Dallas Stadium il 3 luglio 2026, attirando una folla entusiasta di tifosi.

Un Match Equilibrato: Dalla Rete di Ashour all’Autogol di Hany

Il primo tempo ha visto un Egitto incisivo, subito in vantaggio al 13′ grazie a una splendida incursione di Ashour, che ha mandato in rete un ottimo cross di Hafez. La risposta australiana non si è fatta attendere; Volpato ha sfiorato il pari con un potente tiro che ha colpito la traversa. I Socceroos hanno cercato di reagire, ma la difesa egiziana, guidata da un attento portiere, ha limitato i danni.

Al rientro in campo per la seconda frazione, un’occasione d’oro è stata sprecata da Marmoush, il quale ha calciato alto da un’ottima posizione. Poco dopo, l’Australia ha colpito con un’autorete di Hany su un calcio di punizione battuto da O’Neill, riportando il punteggio in parità. Il match ha subito un calo di qualità, con entrambe le squadre che hanno faticato a creare occasioni significative.

Momenti Intensi e Calci di Rigore

Salah e i suoi compagni si sono avvicinati al colpaccio nel finale del tempo regolamentare, ma un intervento decisivo del portiere Beach ha negato la gioia del gol a Rabia. Con il punteggio fissato sull’1-1, le squadre sono andate ai tempi supplementari, animando ulteriormente la competizione.

Nel primo extra time, Marmoush ha servito Salah, che ha sbagliato il tiro da posizione favorevole, lasciando il punteggio invariato. A pochi secondi dalla finale del secondo tempo supplementare, l’allenatore australiano Popovic ha deciso di inserire il portiere Ryan, preparando la squadra per il drammatico tiri dal dischetto che sembrava inevitabile.

I rigori hanno visto un doppio errore da parte degli australiani, con Souttar e Herrington che hanno fallito i loro tiri. L’Egitto, invece, si è mostrato impeccabile sul dischetto, sfruttando anche un’incredibile gioca di Salah con un tocco a cucchiaio. Abdelmaguid ha siglato il penalty decisivo, portando i Faraoni ai quarti di finale, dove affronteranno la vincente di Argentina-Capo Verde.

Egitto: Una Serata da Ricordare

Questa vittoria non è solo un traguardo sportivo, ma un evento che accende l’entusiasmo dei tifosi egiziani. Le immagini dei giocatori che esultano dopo la conquista del secondo turno della manifestazione mondiale stanno già facendo il giro del mondo. L’Egitto ha dimostrato grande determinazione e abilità, rendendo onore alla propria storia calcistica.

L’orgoglio nazionale è palpabile e il Paese si unisce in un festeggiamento collettivo. La qualità del gioco mostrata dalla squadra egiziana è un chiaro segno del progresso calcistico della nazione nei tornei internazionali. Sarà interessante vedere come la squadra gestirà la pressione in vista dei prossimi incontri.

Le Prossime Sfide

Ora l’Egitto si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria storia al mondiale, affrontando le sfide future con rinnovata fiducia. Con un talento come Mohamed Salah in campo, i Faraoni aspirano a continuare il loro cammino verso la gloria.

Le prestazioni della squadra sono state accompagnate da un forte sostegno dei tifosi, che hanno riempito gli spalti del Dallas Stadium, creando un’atmosfera vibrante e memorabile. I tifosi egiziani possono essere certi che le loro voci sono state ascoltate.

È importante seguire i prossimi match della Fifa World Cup 2026 per vedere come si sviluppa il percorso dell’Egitto e per celebrare ogni ulteriore successo.

Fonti ufficiali: FIFA, Italpress.

FONTE ITALPRESS

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