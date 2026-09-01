ROMA (ITALPRESS) – Si svolge oggi ad Ankara il primo incontro del comitato difensivo e strategico dell’Accordo della Mecca, il patto di difesa congiunta firmato all’inizio di agosto da Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. L’incontro, che arriva a meno di un mese dalla nascita dell’intesa, segna secondo osservatori il passaggio da un accordo politico a un meccanismo operativo e istituzionale permanente di coordinamento difensivo, scambio di informazioni e accrescimento della deterrenza comune.

Fonti turche indicano che sul tavolo ci saranno le questioni di sicurezza internazionale, il rafforzamento delle capacità difensive, l’interoperabilità delle forze armate e la cooperazione nella produzione e nello sviluppo di sistemi militari.

L’Accordo della Mecca, secondo l’agenzia di stampa saudita, punta a rafforzare la sicurezza collettiva dei tre Paesi e prevede che un attacco armato contro uno di essi sia considerato un attacco contro tutti.

L’intesa mira inoltre a sviluppare ogni forma di collaborazione nel settore della difesa. Il ricercatore politico saudita Nayef Ashour ha definito l’incontro “un passo concreto verso la trasformazione dell’alleanza politica in una realtà operativa e istituzionale sostenibile”.

FIDAN “ACCORDO MECCA VERSO ESPANSIONE”

L’accordo della Mecca – fra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan -“ha avviato un processo per la creazione di una nuova architettura di sicurezza e cooperazione nella nostra regione”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, in occasione della prima riunione del Comitato strategico politico e di difesa dei firmatari dell’accordo a Istanbul, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa governativa Anadolu. “L’alleanza è stata creata per espandersi. Grazie a questa alleanza, assisteremo a una maggiore stabilità e a una riduzione dell’incertezza nella regione”, ha aggiunto.

– Foto di repertorio Pexels –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+