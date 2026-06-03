Noa Lang entusiasta di tornare a Napoli dopo la partenza di Conte da Galatasaray.

Noa Lang: Uno Sguardo sul Suo Futuro con il Napoli

NAPOLI, ITALIA – 7 DICEMBRE: Noa Lang dell’SSC Napoli reagisce durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e Juventus FC allo Stadio Diego Armando Maradona, il 7 dicembre 2025, a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

Secondo le dichiarazioni di Jeffrey Lang, il padre di Noa, il giovane talento olandese non vede l’ora di tornare a lavorare con il Napoli dopo l’uscita del tecnico Antonio Conte. Il rapporto tra Lang e Conte non è mai decollato, lasciando il calciatore ansioso di ripartire con una nuova guida.

Noa Lang è stato uno dei tanti giocatori acquistati dal Napoli durante la finestra di trasferimento estiva, in vista del ritorno ai palcoscenici della Champions League per la stagione 2025-26. Il Club partenopeo ha sborsato 25 milioni di euro, più 3 milioni in bonus, per prelevare il giocatore dall’PSV Eindhoven. Nonostante ciò, Lang ha trovato poco spazio, accumulando solo 18 presenze in Serie A, di cui solo 7 da titolare.

La mancanza di opportunità di gioco e l’insoddisfazione per il rapporto con Conte hanno spinto Lang a unirsi al Galatasaray in prestito durante il mercato di gennaio. In una recente intervista, ha apertamente dichiarato di non essersi trovato bene con il tecnico: “Come posso spiegarlo semplicemente? Non andavo d’accordo con l’allenatore”, ha detto senza mezzi termini.

Il Ritorno a Napoli con Allegri

Lang ha anche aggiunto: “Lasciamo perdere. So che in Olanda spesso pensano che sia colpa mia, ma un giorno tutto sarà chiaro. Al momento, ho molto rispetto per il club con cui ho un contratto. Ho un buon rapporto con quasi tutte le persone qui.”

Il prestito al Galatasaray includeva un’opzione di acquisto non obbligatoria, ma non si prevede che il club turco attivi tale opzione nella prossima finestra di mercato estiva. Lang ritornerà così a Napoli dopo il Mondiale, dove troverà Massimiliano Allegri alla guida della squadra, in sostituzione di Conte.

Il padre di Lang, Jeffrey, ha sottolineato le aspettative del ragazzo, affermando: “Noa non vede l’ora. Vuole avere successo qui. Alla fine, devono essere i suoi piedi a parlare, quindi sta a lui dimostrarlo.” Questa determinazione sarà fondamentale per il giovane calciatore, che è attualmente in ritiro con la nazionale olandese in vista della Coppa del Mondo.

La Competizione in Nazionale

Lang fa parte della rosa della nazionale olandese per il prossimo, ma dovrà fronteggiare una concorrenza agguerrita in attacco, specialmente con la presenza di altri talenti come Cody Gakpo. “Finché Cody sta facendo bene, Noa dovrà aspettare pazientemente il suo turno, dimostrarsi in allenamento e sfruttare l’opportunità quando si presenterà,” ha spiegato suo padre.

La carriera di Lang è caratterizzata da una continua crescita e adattamento, e il ritorno a Napoli rappresenta una nuova possibilità per affermarsi. La combinazione tra il suo talento e la nuova guida di Allegri potrebbe rivelarsi decisiva per il suo futuro e per il Napoli, che punta a ritornare ai vertici del calcio italiano e internazionale.

Con un potenziale di esplosione in ogni partita, Noa Lang rimane un nome da tenere d’occhio, sia nel contesto club che in quello internazionale. Sarà interessante osservare come si evolverà la sua carriera nei prossimi mesi.

Fonti: Getty Images, Football Italia

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