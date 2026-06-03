Naomi Osaka sorprende il mondo del tennis con la sua previsione su Iva Jovic.

Naomi Osaka avanza al quarto turno di Roland Garros

Naomi Osaka ha raggiunto il quarto turno del Roland Garros per la prima volta nella sua carriera, battendo l’avversaria Iva Jovic in una combattuta sfida al meglio dei tre set. La partita, durata quasi tre ore, ha visto Osaka prevalere con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-4, conquistando così un posto negli ottavi di finale a Parigi.

Questa è la ottava volta che la campionessa giapponese avanza fino a questo stadio in un torneo del Grande Slam. Le precedenti apparizioni nelle fasi avanzate erano state tutte all’Australian Open e agli US Open. Il cammino di Osaka, quindi, assume un significato particolare, dal momento che sta dimostrando di poter competere anche sulla terra rossa.

Iva Jovic: una giovane promessa del tennis

Nonostante la sconfitta, Iva Jovic, solo diciottenne, ha accumulato preziosa esperienza e ha messo a segno due importanti vittorie nei Grand Slam. Durante la conferenza stampa post-partita, Osaka ha elogiato la giovane tennista serba, prevedendo un futuro luminoso per lei nel panorama del tennis internazionale.

“È stata una grande esperienza per me. Non avevo mai giocato contro di lei, ma sono sicura che la vedremo brillare in tanti tornei futuri”, ha dichiarato Osaka, sottolineando l’importanza di queste sfide per le giovani promesse.

Dopo la partita, Osaka è stata interrogata sulla sua prestazione sul campo di terra battuta. Rispondendo alla domanda su se fosse stata la sua migliore partita in terra rossa, ha commentato: “Probabilmente sì. Ogni anno spero di migliorare, e lei è un’ottima giocatrice. Sicuramente ci divertiremo a vederla nei prossimi tornei del Grande Slam”.

Osaka ha riflettuto anche sulla sua evoluzione personale come giocatrice, dichiarando: “Quando ero più giovane non avevo un buon servizio. Ero un po’ una ‘pusher’, quindi ho sviluppato la mia tecnica nel tempo. Sono molto contenta che il mio servizio stia funzionando ora”. Questa consapevolezza della propria crescita sportiva è uno dei segreti del suo successo.

Il parere degli esperti e il futuro di Osaka

Anne Keothavong, ex giocatrice britannica, ha condiviso la sua opinione su TNT Sports, evidenziando come la superficie di gioco non sia particolarmente congeniale per Osaka. “Il terreno di gioco non è naturale per lei, ma le condizioni attuali hanno giocato a suo favore. È stata una giornata calda, vivace e veloce, che si adatta alle sue capacità di gioco”.

Keothavong ha enfatizzato anche la determinazione di Osaka durante la partita: “Quello che amo vedere in Naomi è la sua disponibilità a lottare, non voglio vederla cedere sotto pressione. Voglio che continui a combattere e a portare energia sul campo, e oggi è stata straordinaria in questo senso”.

Come quattro volte campionessa del Grande Slam, Osaka ha un grande futuro davanti a sé. La sua prossima sfida sarà contro una delle due favorite: la numero uno al mondo Aryna Sabalenka o Daria Kasatkina.

In un torneo pieno di sorprese e colpi di scena, la performance di Osaka è stata un brillante esempio di resilienza e adattamento. Con la sua crescita costante e il desiderio di migliorarsi, la giocatrice giapponese continua a dimostrare che è pronta a competere ad alti livelli anche sulla terra rossa, un percorso che nel passato ha sempre presentato delle sfide.

La sua determinazione non solo la distingue tra le giocatrici più talentuose, ma la orienta anche verso un futuro radioso, dove è destinata a lasciare un segno profondo nel mondo del tennis.

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