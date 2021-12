NATALE CON LE APP: LE MIGLIORI RICETTE PER IL CENONE A PORTATA DI SMARTPHONE, E NON SOLO…

Il Natale con le app. Suonerie a tema natalizio, video per agli amici, ma soprattutto il cenone e i regali!

Mancano ormai due settimane a Natale ed è decisamente ora di entrare nel clima festivo installando delle suonerie a tema natalizio, costruendo un video da mandare agli amici, ma soprattutto pensando al pranzo con parenti e amici e anche ai regali!

LE APP DI NATALE

Natale si avvicina inesorabilmente, quella che rimane comunque la ricorrenza più importante dell’anno. Anche in questo caso una grossa mano per Natale può venire dalle app, che in occasione delle feste cambiano aspetto e si arricchiscono di contenuti.

Il caso più evidente è quello delle app di ricette. Nella maggior parte dei casi già da novembre integrano una sezione dedicata alle ricette natalizie. Sono per tradizione le più complesse ed elaborate della nostra cucina. Questo vale sia per un’app come GialloZafferano, che da diversi anni ormai è riconosciuta come la più ricca di contenuti video originali, che per un’app come Piccole Ricette, di impostazione più casalinga ma che ha comunque un grande bacino di affezionati grazie alla presenza costante della fondatrice.

Ci sono poi anche app di ricette specifiche come Ricette di Natale o Ricette Natalizie facili e veloci. Tutto sommato noi preferiamo le app tradizionali che hanno meno pubblicità e una struttura sicuramente meglio definita.

Non solo ricette, il Natale non si ferma al cenone. Ci sono tante altre app di Natale, a partire dagli auguri per arrivare ai regali, che comunque bisogna fare. Un’idea originale e spiritosa per chi vuole mandare in giro i propri auguri in una maniera diversa dal solito è quella di realizzare un videoclip casalingo.

Magari al posto dei classici elfi ci sia il nostro viso. Si può fare facilmente con ElfYourself, che non per niente è già stata usata da 20 milioni di persone per realizzare due miliardi di videoclip.

E poi ci sono i regali, naturalmente: se dobbiamo farne molti ci tornerà utile un’app come Christmas Gift List che è una specie di foglio Excel a tema natalizio. Se invece dobbiamo fare il classico regalino agli amici o ai colleghi, possiamo provare Secret Santa 22 che permette di organizzare al meglio lo scambio anonimo dei regali.

LE 5 MIGLIORI APPLICAZIONI DI NATALE

Oltre a venire in soccorso degli utenti nella ricerca del regalo perfetto, il mondo online può offrire anche tante soluzioni per vivere in modo originale e magico l’atmosfera del Natale. Nel vasto panorama delle applicazioni mobile, ad esempio, sono presenti tantissime soluzioni che possono rivelarsi preziose, divertenti e utili, a seconda delle varie necessità.

Per regali sotto controllo: Christmas Gift List. … Natale social: Christmas Face Stickers e Fotografia effetti Natale. … Auguri fuori dagli schemi: Elf Yourself. … Per far sognare i più piccoli: PNP. Per tracciare Babbo Natale: Santa Tracker – Where is Santa Claus

Anche i social più famosi offrono idee per il Natale.

Facebook e Facebook Messenger mettono a disposizione tanti simpatici fotomontaggi natalizi sulla sua fotocamera, da applicare in modo immediato, mentre Instagram ha gli stickers di Natale da mettere sopra le foto.

Snapchat, invece, permette non solo di usare gli stickers per fare foto natalizie, ma anche un gioco molto divertente dove il protagonista è un elfo con la nostra faccia. Una volta installata Snapchat, è possibile usare i filtri in tempo reale per scattarsi un selfie col cappello di Babbo Natale o con altri effetti per mascherarsi e poi, invece di inviare lo Snap, è possibile salvare la foto nel rullino per condividerla su Whatsapp o Facebook o altre chat. Snapchat è forse l’app migliore per farsi un selfie di Natale.