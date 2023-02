Il Mattino: “Scudetto e Champions, la voglia matta del Napoli”

Il Mattino titola che Scudetto e Champions costituiscono la voglia matta del Napoli, che sogna un Double incredibile

Scudetto e Champions League sono i sogni nascosti non solo di Aurelio De Laurentiis ma di tutta Napoli. Il vantaggio di 15 punti in Serie A consente agli azzurri di poter preparare al meglio il percorso europeo, che parte martedì prossimo contro l’Eintracht Francoforte. Enormi sono le ambizioni per una competizione europea che può regalare grandi soddisfazioni agli azzurri, in virtù di quanto sta facendo vedere in campo il team azzurro. Dominio del possesso palla, ritmo vibrante, reparti compatti ed un fattore, il dribbling in velocità, che appartiene a vari calciatori come Kvaratskhelia, Osimhen, Lozano e Politano su tutti.

Il Mattino titola che il Napoli ha una voglia matta di Scudetto e Champions League

