Napoli-Kim, Bargiggia: “Clausola super. Le cifre reali dell’operazione”

Kim Min-jae in arrivo a Napoli. Paolo Bargiggia ha rivelato alcuni retroscena legati alla trattativa per il difensore.

Paolo Bargiggia ai microfoni di 1 Station Radio, ha rivelato alcuni retroscena sulla trattativa Napoli-Kim: “La società partenopea, ha chiuso la trattativa per Kim questa mattina intorno alle ore 8.00. Venti milioni secchi e pagamento biennale il costo dell’operazione. Contratto di 5 anni a 2.5 mln più bonus per il giocatore e clausola rescissoria da 50 mln che scatta dopo la seconda stagione”.

Il difensore è il quarto colpo dell’estate napoletana di mercato, il terzo in difesa dopo Olivera e Ostigard, già visti a Dimaro. Ora il difensore è atteso prima a Roma e poi a Castel di Sangro, seconda base del ritiro azzurro di questa estate.

Luciano Spalletti è al lavoro per creare il nuovo Napoli e quello di Kim è l’arrivo che completa il pacchetto arretrato. Dopo le visite di rito, il difensore si trasferirà in Abruzzo per raggiungere la nuova squadra.

In carriera ha vestito le maglie di Gyeongju KHNP, Jeonbuk Hyundai, Beijing Guoan e Fenerbahce.

Kim Min-jae sarà soltanto il terzo giocatore sudcoreano che vestirà la maglia di un club di Serie A. Prima di lui soltanto Ahn Jung-hwan (dal 2000 al 2002 al Perugia, colui che eliminò l’Italia ai Mondiali 2002 in Corea al golden gol) e Lee Seung-woo (dal 2017 al 2019 al Verona).