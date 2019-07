Napoli, James e Lozano. Il piano B di De Laurentiis resta in piedi

Napoli, James e Lozano, De Laurentiis non abbandona il piano B. Il Real, decimato dagli infortuni, riflette su Rodriguez Il messicano aspetta.







Il piano B del Napoli, James e Lozano, non è mai stato smontato. James Rodriguez è il primo calciatore nella lista approntata da Carlo Ancelotti per rinfrescare di talento il suo Napoli.

JAMES

Scrive il corriere dello sport: “Passerà un giorno o anche una settimana o una decade o quel che serve e sarà solo Florentino Perez, innanzitutto lui, ad orientare il destino del colombiano, che galleggia tra il San Paolo, il Wanda Metropolitano e ora pure il Santiago Bernabeu.

Ne sono successe di cose, rapidamente, e il Real Madrid, che prima ha perso Asensio, infortunio al crociato, e poi ha trattenuto il fiato per Luka Jovic, ha cominciato a riflettere.

E’ venuta fuori una notizia da Madrid, proprio venerdì sera, da una tv, el Chiringuito, che cose della Real Casa ne sa: «James resta».

Resta dov’è contrattualmente, non va dunque altrove, dove si pensava potesse approdare, e comunque neanche questa è una certezza, non ancora: chissà quante novità potranno germogliare, ancora, al Santiago Bernabeu.

E De Laurentiis è pronto a coglierne quella che ritiene la più equa: prestito, poi si vedrà, però partendo da quella formula.

LOZANO

Il resto si sa è legato ad Hirving Lozano, un altro che avrebbe dovuto “scassare“ il mercato e che invece è ancora al Psv.

Perché è chiaro che muovere una cinquantina di milioni di euro non è agevole per chiunque. Esistono fasce più o meno danarose, e solo da lì può decollare l’operazione.







Il Napoli su Lozano si è catapultato in anticipo, poi ha dovuto scoprire che proprio sul finire della stagione il messicano si è fatto male, poi quegli incastri che si sarebbero dovuti realizzare sono evaporati, e il piano A si è trasformato in piano B. Ma si parla di James e di Lozano, occhio…”.