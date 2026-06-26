Movida a Napoli: Consulta della Notte consente asporto fino a mezzanotte per rivitalizzare la città.

Napoli. Un acceso dibattito si accende sulla movida e le sue implicazioni tra residenti ed esercenti, in seguito all’arrivo della Consulta della Notte, un organismo istituzionale creato per migliorare la convivenza. Le tensioni sono aumentate drasticamente quando l’assessore alla Legalità, Antonio De Iesu, ha lasciato il tavolo di discussione in seguito a accuse rivolte alla Polizia Municipale, che ha difeso con forza: “Ci sono centinaia di controlli. Non è giusto dire che non lavoriamo”, ha affermato prima di abbandonare la riunione. De Iesu ha aggiunto che, mentre i giovani cercano divertimento e libertà, è fondamentale rispettare i diritti dei residenti.

La Mancanza di Controproposte

In questo contesto, emerge un nodo politico cruciale: l’assenza di valide alternative da parte delle categorie economiche. Infatti, nessuna associazione ha presentato progetti concreti per controbilanciare le restrizioni proposte. Questo scenario ha messo a nudo le difficoltà della giunta nella gestione dell’ordine pubblico, un tema sempre più caldo in una Napoli che deve affrontare sfide complesse in ambito sociale.

Il dibattito è approdato in aula consiliare, dove la delibera quadro mira a superare le misure d’emergenza, a lungo utilizzate dal sindaco Gaetano Manfredi per salvaguardare il diritto al riposo dei residenti. Le nuove normative dovranno affrontare la questione dell’inquinamento acustico, stimolata da recenti sentenze che hanno condannato il Comune per incapacità di tutelare i cittadini.

Nuovo Regolamento e Concessioni ai Commercianti

La proposta in discussione prevede modifiche significative alle attuali norme. Tra le misure più rilevanti c’è l’estensione dell’asporto di bevande fino a mezzanotte ogni giorno, rispetto all’attuale termine di alle 22:30. Inoltre, i locali potrebbero chiudere alle 1:00 nei giorni feriali e alle 2:00 nel fine settimana. Queste modifiche rappresentano un tentativo di trovare un equilibrio tra le esigenze dei commercianti e i diritti dei residenti.

Un aspetto interessante è il passaggio dall’uso del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) verso il Tuel (Testo unico degli enti locali). La differenza principale sta nella maggiore flessibilità e nelle sanzioni meno severe previste dal Tuel, come spiegato dal presidente della commissione Legalità, Pasquale Esposito. Se non si arriverà a un compromesso in aula, il sindaco Manfredi sarà obbligato a riprendere i poteri straordinari del Tulps, aumentando la rigidità delle misure.

In questo scenario, la nomina di Sergio D’Angelo come coordinatore della Consulta della Notte si rivela strategica. D’Angelo, esponente dell’ala sinistra della maggioranza, è noto per le sue critiche alla giunta. Questo incarico potrebbe rappresentare un’opportunità per riavvicinare le diverse fazioni politiche, creando un ponte tra i comitati civici e gli esercenti.

Inoltre, dal Forum dei Giovani, presenza attiva nel dibattito, è emersa una proposta per istituire navette dedicate per i giovani diretti verso le discoteche, insieme alla richiesta di finanziare eventi culturali notturni, per disincentivare il consumo di alcol in strada.

Severità sulle Licenze nel Centro Storico

Lunedì sarà un giorno cruciale per il futuro urbanistico di Napoli. Il Consiglio Comunale si troverà a votare sul “Piano di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione”. Questo provvedimento, curato dall’assessora al Turismo Teresa Armato, introduce regolamenti più severi per il rilascio di nuove licenze commerciali. La stretta si applicherà soprattutto al Centro Storico, oggetto di tutela da parte dell’UNESCO, e alle aree limitrofe dette Buffer Zone.

L’intento di questa mossa è quello di prevenire l’affermarsi di un’eccessiva saturazione del tessuto commerciale, che potrebbe compromettere l’identità storica e culturale della città. La giunta è consapevole delle sfide che presenta un approccio così rigido, ma le evidenze, come testimoniano i cittadini, rendono necessaria una riflessione profonda sulle politiche di gestione della movida e sul suo impatto sulla vita quotidiana dei residenti.

In questo contesto complesso, sarà importante monitorare gli sviluppi della situazione e la reazione delle varie parti coinvolte, al fine di arrivare a una soluzione che possa mantenere la vitalità della città pur rispettando i diritti e le esigenze di tutti i cittadini.

Fonti ufficiali: Comune di Napoli, Gazzetta Ufficiale, ASL Napoli.

Non perderti tutte le news su Napoli+