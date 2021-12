Morto Renato Scarpa, il mitico Robertino di Troisi ci ha lasciato

Morto Renato Scarpa, indimenticabile Robertino di Ricomincio da tre di Massimo Troisi. Tanti film a Napoli da Bellavista a Il Postino.

Renato Scarpa, popolare attore e caratterista, è morto a 82 anni nella sua casa a Roma, nel quartiere Monteverde.

Renato Scarpa, aveva esordito sul grande schermo alla fine degli anni ’60; molto apprezzato da De Crescenzo, Nichetti e Troisi, con quest’ultimo aveva collaborato per il film “Ricomincio da tre”, in cui interpretava il complessato Robertino. I romani, in particolare, lo ricordano accanto a Carlo Verdone in “Un sacco bello”: in un assolatissimo giorno di Ferragosto Enzo, interpretato dallo stesso Verdone dà appuntamento a Sergio (Renato Scarpa) per partire per la Polonia.

Renato Scarpa sarebbe morto in seguito a un malore nella sua casa di Roma. Al cinema napoletano, in particolare, era legato a doppio filo per i ruoli del “milanese” – il dottor Cazzaniga – come in Così parlò Bellavista di Luciano De Crescenzo. Lavorò moltissimo anche con Maurizio Nichetti. Con Massimo Troisi lavorò anche nell’ultimo film dell’attore napoletano, “Il postino”, in cui interpretava il ruolo del direttore dell’ufficio postale. Una piccola apparizione anche nel cinema internazionale con “Il talento di Mr. Ripley”.

Lunga la filmografia dell’attore, che ha interpretato ruoli in un centinaio di film, oltre a essere apparso in diverse serie tv. Scarpa si è sentito male nel primo pomeriggio; i familiari hanno chiamato subito un’ambulanza del 118. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. La morte è attribuita a cause naturali.

RENATO SCARPA LE ULTIME PAROLE SU TROISI

Renato Scarpa, nel commentare l’indimenticabile ruolo di Robertino in “Ricomincio da tre”, ha commentato in una recente intervista come nacque quel ruoloe quella possibilità:

Io non feci altro che pigiare sulla mia autobiografia di figlio unico di madre vedova e orfano di guerra e nacque il personaggio di Robertino, che mi fece sentire per la prima volta celebre. Lavorare con Massimo è stata una grande fortuna. È stato un dono per me potergli stare vicino, lo considero un regalo che mi ha fatto la vita. Massimo era un inusuale e limpido professionista, ma prima di tutto un uomo dallo sguardo trasparente. Ebbi subito per lui una grandissima simpatia, ci intendemmo immediatamente.

FILMOGRAFIA

Renato Scarpa morto oggi a Roma, ha interpretato molteplici ruoli durante la sua lunga carriera ricordiamone alcuni: