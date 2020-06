Mertens-Napoli arriva la firma sul rinnovo. L’attaccante si legherà al club di Aurelio De Laurentiis per altri due anni. Ingaggio da top player.

Dalla redazione di Sky sport 24 arriva la notizia che tutti i tifosi del Napoli stavano aspettando. Secondo l’emittente satellitare Mertens e il Napoli si legheranno per due anni con opzione per il terzo. Ecco quanto evidenziato:

“Scambio di documenti in corso tra i legali dell’attaccante belga ed il Napoli per sancire ufficialmente il tanto atteso rinnovo. Confermata la nuova scadenza fino al 2022 con opzione per l’anno successivo 2023.

C’è accordo totale, le firme sono ormai in dirittura d’arrivo. Una news che era attesa da diverso tempo soprattutto dai tifosi azzurri che desideravano la permanenza in azzurro di Dries.

Il belga e il club di Aurelio De Laurentiis si sono detti ancora sì, un accordo finale trovato già due settimane fa e che sostanzialmente blinda Dries in azzurro per quello che potrebbe essere l’ultimo contratto importante in carriera.

Sky aggiunge alcuni dettagli: “Per Mertens, ingaggio da 4 milioni più bonus che arriverà quasi a 5. Dries Mertens è a Napoli da ormai diverso tempo ed i tifosi si sono decisamente affezionati a lui per quello che ha ampiamente dimostrato in campo, ma anche fuori dal campo con alcuni gesti di solidarietà verso i più bisognosi che ne hanno fatto apprezzare anche le doti umane”.