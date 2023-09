Contatto Romagnoli-Di Lorenzo, Marelli: “Era rigore, ma prima fuorigioco di Zielinski”

Rigore negato per il Napoli per il contatto tra Romagnoli e Di Lorenzo: la spiegazione dell’ex arbitro Luca Marelli.

Episodio da moviola durante Napoli-Lazio, match valido per la terza giornata di Serie A. Al 70′ contatto sospetto in area biancoceleste tra Romagnoli e Di Lorenzo, con il terzino azzurro atterrato dal difensore avversario. L’arbitro Colombo lascia proseguire tra le proteste dei giocatori del Napoli.

Secondo Luca Marelli, ex arbitro e moviolista per DAZN, il contatto Di Lorenzo-Romagnoli andava punito con il calcio di rigore: “C’è un evidente pestone di Romagnoli su Di Lorenzo, è rigore”. Tuttavia, l’azione era viziata da un precedente fuorigioco di Zielinski: “Prima del contatto c’è però una posizione di offside di Zielinski, quindi l’episodio non può essere sanzionato”.

In sostanza, Di Lorenzo-Romagnoli era rigore, ma l’azione non può essere valutata per la posizione irregolare di Zielinski che ha originato l’azione. Decisione corretta dunque da parte di Colombo, come confermato dalla moviola di Marelli. Il Napoli mastica amaro, ma il fuorigioco in precedenza non ha consentito la concessione del penalty.