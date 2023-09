Lobotka: “A Napoli mi trovo benissimo. Ho lo stipendio più alto in carriera”

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, si confida in un’intervista esclusiva su carriera, stipendio e la cultura calcistica a Napoli.

CALCIO NAPOLI– Stanislav Lobotka, talento slovacco e pilastro del centrocampo del Napoli, ha recentemente rilasciato una lunga e dettagliata intervista a Forbes. Lobotka ha parlato di una vasta gamma di argomenti, dal suo stipendio alla vita a Napoli e alle speculazioni di mercato che lo riguardano.

I Festeggiamenti del Titolo

Lobotka ha descritto i festeggiamenti seguiti alla vittoria del titolo di Napoli come “bellissimi” e “difficili da descrivere a parole”. Il calciatore ha confermato l’euforia dei tifosi, raccontando come gli sono stati presi persino gli scarpini e le parastinchi sul campo.

Sul Mercato e il Valore del cartellino

Alla domanda sul suo valore di mercato, fissato in 40 milioni di euro secondo alcune fonti, Lobotka ha risposto con umorismo: “Non lo so… mi valuterei cinque milioni. Tuttavia, il presidente [De Laurentiis] ha un’opinione diversa al riguardo.”

Stipendio e Condizioni Economiche

Senza entrare nei dettagli, Lobotka ha confermato che il suo attuale stipendio a Napoli è il più alto della sua carriera. Ha anche detto: “Napoli mi piace molto. La gente lì è fantastica, ho giocato, non avevo motivo di pensare che non sarei voluto restare lì.”

Mentalità e Cultura a Napoli

Lobotka sembra essersi ben integrato nella cultura napoletana, benché abbia rivelato di dover ancora abituarsi al “modo in cui guidano lì”. Ha anche parlato della superstizione locale e come questa si manifesti in piccoli dettagli, come il modo di passare la saliera a tavola.

Investimenti e Futuro

Lobotka ha anche condiviso alcune informazioni sugli investimenti che sta facendo per il suo futuro, includendo fondi di investimento e investimenti immobiliari, principalmente in Spagna.

Lobotka felice a Napoli

Lobotka, che ha prolungato il suo contratto con il Napoli nell’autunno, sembra essere felice e ben integrato sia nella squadra che nella vita a Napoli. Con ancora molto da giocare nella stagione, i tifosi napoletani saranno certamente ansiosi di vedere cosa il futuro riserva per questo talento slovacco.

