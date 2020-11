Napoli-Milan Live. La gara del San Paolo chiude l’ottava giornata si serie A. Azzurri con molte assenze, rossoneri con la formazione tipo.

Milan e Napoli sono pronte al loro ingresso in campo, si avvicina il momento dell’inizio della sfida

LIVE NAPOLI-MILAN: SECONDO TEMPO

55′ – ibra raddoppia

53’ – Politano si accentra dalla destra e calcia dal limite di sinistro, Romagnoli devia in corner

50’ – Gioco fermo: Koulibaly è a terra dopo uno scontro a centrocampo con Ibrahimovic. Il difensore del Napoli ha subito una gomitata

NAPOLI-MILAN IN DIRETTA: AMMONITO CALABRIA

47’ – Giallo ingenuo per il difensore del Milan che allontanato un pallone a gioco fermo

NAPOLI-MILAN IN DIRETTA: INIZIA IL SECONDO TEMPO

46’ – L’arbitro Valeri decreta l’inizio della ripresa, è del Napoli il primo pallone

LIVE NAPOLI-MILAN: PRIMO TEMPO

48’- Finisce il primo tempo

47’- Tentativo di Bennacer dalla lunga distanza, pallone lontanissimo dalla porta difesa da Meret

45’ – Tre i minuti di recupero decisi da Valeri

43’ – Pallone messo in area da Insigne direttamente da calcio di punizione, Mertens riesce a stoppare ma in posizione troppo decentrata e Donnarumma riesce quindi a chiudergli lo specchio

40’ – Tiro di Lozano da fuori area, pallone alto sulla traversa

38’ – Tentativo in rovesciata di Manolas dall’interno dell’area rossonera, pallone lontano dallo specchio della porta

35’ – Ancora Politano di sinistro dal limite, pallone non di molto fuori alla destra di Donnarumma

34’ – Conclusione di destro di Calabria da fuori, Koulibaly devia in corner

32’ – Sinistro di Politano dal limite dell’area di rigore, pallone alto sulla traversa della porta difesa da Donnarumma

29’ – Lozano scatta sulla destra e appoggia per Mertens che viene murato da Kessié

NAPOLI-MILAN IN DIRETTA: TRAVERSA COLPITA DA DI LORENZO!

27’ – Sugli sviluppi del corner il pallone ribattuto da Donnarumma arriva dalle parti di Di Lorenzo che da posizione eccellente colpisce la traversa! La sfera rimbalza poi a due passi da Lozano la cui conclusione viene deviata in calcio d’angolo

26’ – Napoli vicino al pari! Koulibaly, rimasto in area dopo una sortita offensiva, serve Mertens che di destro mira l’angolino: Donnarumma si tuffa sulla sua sinistra e riesce a respingere con un grande intervento

20’ – Zlatan Ibrahimovic! Traversone dalla sinistra di Hernandez, il fuoriclasse svedese, da poco entrato in area di rigore, con uno straordinario colpo di testa mette il pallone lì dove Meret non può arrivare

16’ – Giallo a Bakayoko per un fallo ai danni di Saelemaekers

15’ – Cross basso di Mario Rui dalla sinistra verso l’area piccola, Donnarumma blocca in uscita bassa

14’ – Ottima sventagliata di Kessié verso la destra a servire Saelemaekers, l’esterno rossonero si accentra bene ma spara altissimo di sinistro

11’ – Ancora il Milan! Sugli sviluppi del corner il pallone arriva a Kjaer che da posizione eccellente calcia altissimo. Rossoneri vicinissimi al vantaggio.

10’ – Ci prova Calhanoglu! Destro da fuori area, Meret deve respingere in corner.

9’ – Occasione Milan! Ibrahimovic scavalca la retroguardia partenopea con un ottimo pallonetto, Rebic scappa alle spalle del diretto marcatore e di prima intenzione cerca, dall’interno dell’area di rigore, il sinistro al volo: conclusione sporca che non crea problemi a Meret

7’ – Possibile problema fisico per Kjaer: nel respingere il cross precedente di Politano ha riportato un fastidio muscolare. Gabbia inizia a scaldarsi a bordo campo, ma il danese intanto prova a stringere i denti.

5’ – La giocata di Politano! L’esterno offensivo del Napoli scappa via in velocità a Romagnoli e dalla destra mette un pallone verso il cuore dell’area rossonera: Kjaer si allunga a sventa la minaccia.

3’ – Tentativo di cross di Calabria dalla destra, la difesa del Napoli respinge.

1’ – Il direttore di gara Paolo Valeri decreta l’inizio del match, è il Milan a muovere il primo pallone.

Archiviati gli impegni con le nazionali, torna in campo la Serie A e nel posticipo dell’8ª giornata il Napoli ospita al San Paolo il Milan capolista. Pioli (sostituito in panchina da Bonera) ha la formazione tipo a disposizione: gioca Rebic dal 1′ con Ibra, Saelemaekers e Calhanoglu. Gattuso senza Osimhen sceglie Politano con Insigne, Mertens e Lozano.

Nei 72 confronti disputati finora in Serie A in casa dei partenopei, sono questi ultimi a prevalere sul piano statistico con 28 successi, 22 pareggi e 22 affermazioni rossonere. Delle 14 sfide giocate al San Paolo dal 2000 in poi, inoltre, il Milan ne ha vinto soltanto una: 2-1 nell’ottobre del 2010 con reti di Robinho e Ibrahimovic a vanificare l’unico goal azzurro di Lavezzi. Per il resto il Diavolo ha rimediato 6 pareggi e 7 k.o.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Lozano, Insigne; Mertens. All. Gattuso

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli (in panchina Bonera)

