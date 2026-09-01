1 Settembre 2026

Libia, manifestazioni per l’anniversario della rivoluzione di Gheddafi

Anna Gaia Cavallo 1 Settembre 2026
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TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città libiche durante la notte per celebrare il 56° anniversario della Rivoluzione del 1° settembre, proclamata dall’ex leader Muammar Gheddafi nel 1969, con molti cittadini che hanno espresso la convinzione che la rivoluzione del 2011, che rovesciò Gheddafi, abbia fallito nel costruire un modello migliore, visti i 15 anni di crisi successive.

Secondo quanto riferito da testimoni e fonti locali, le celebrazioni hanno visto la partecipazione di migliaia di persone in diverse città, con molti che hanno sottolineato come il paese sia ancora privo di servizi essenziali come elettricità, acqua, carburante e sicurezza.

I manifestanti hanno paragonato la situazione attuale alla stabilità relativa dell’era Gheddafi, in un contesto di crescente malcontento popolare per il peggioramento delle condizioni di vita. Le autorità non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulle manifestazioni. 

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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