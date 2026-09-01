1 Settembre 2026

Camera di commercio italo-libica, 42 imprese a Bengasi per la rinascita del centro storico

Anna Gaia Cavallo 1 Settembre 2026
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TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Una delegazione di 42 partecipanti, in rappresentanza di 34 aziende italiane – destinate a crescere con l’adesione di altre realtà – prenderà parte all’iniziativa “Benghazi Urban”, dedicata alla riqualificazione e allo sviluppo urbanistico del centro storico della città libica. Lo ha annunciato Nicola Colicchi, presidente della Camera di commercio italo-libica, intervistato da Italpress. “Abbiamo rapporti forti con il sistema economico dell’Est libico. Per la risistemazione e il pensiero del futuro di sviluppo urbanistico della città ci siamo dati da fare per poter dire la nostra, anche perché tutto il centro storico di Bengasi ha origini italiane, con stili, nomi e architetture italiane: quindi a livello di Paese per noi è importante contribuire ed essere protagonisti della rinascita della città”, ha affermato Colicchi. Secondo il presidente della Camera di commercio italo-libica, le aziende ufficialmente segnalate sono 34, ma il numero reale dei partecipanti sarà superiore: “Ci saranno un’altra decina di realtà presenti solo con personale, che mandano un rappresentante. Di fatto sono 42 partecipanti, più altri 5 che arrivano il giorno successivo”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio processo di ricostruzione e rilancio economico della Libia, con particolare attenzione a Bengasi, dove l’impronta architettonica e urbanistica di epoca italiana rappresenta un elemento identitario centrale per i progetti di riqualificazione in corso. E’ atteso inoltre, durante il secondo giorno della missione, l’arrivo di altri cinque rappresentanti di aziende italiane. Al momento le aziende che ufficialmente hanno aderito sono: Arcadia; Bis67; Buro Milan; Cementi Innovative; DRA&U; Elifly; Englobe; European Engineering; Med-el; MyPersonalWasher; Studio Bodega; Studio Capaldini; Studio Maroni; TES; Visionitalia; Semaforica; Tema; General Smontaggi; Modenese; A.D. Costruzioni; Pasqualucci Costruzioni S.p.A.; Compir; Eureka; Sikelia; Imesi; Artelia S.p.A.; Emip; Università Cusano; Polistamp; Medical Farm; Sestito Engineering System; Tekton; 4 Luglio e Speri.

– foto Italpress –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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