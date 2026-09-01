Libia, blackout totale colpisce Tripoli: paralisi in città

IPA57622958 – The security personnel of the Libyan government maintain order on a street in Tripoli, Libya on May 13, 2025. Overnight violent clashes in the Libyan capital Tripoli killed at least six people, an emergency medical service said Tuesday. The Interior Ministry confirmed that the security situation in Tripoli is “safe and stable,” and that all the security services are “efficiently performing their duties to maintain security and public order.” Photo by Hamza Turkia/Xinhua/ABACAPRESS.COM

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Un blackout totale ha colpito la capitale libica, lasciando al buio la città e le sue periferie e causando una paralisi generale delle attività e della vita quotidiana, mentre la crisi energetica si aggrava nonostante le rassicurazioni del governo sulla sua risoluzione imminente.

Secondo quanto riferito da residenti e fonti locali, l’interruzione ha paralizzato la città, con la popolazione costretta a fare affidamento su generatori privati a fronte di una carenza di carburante che ha già causato lunghe code ai distributori. Il governo di unità nazionale aveva promesso di risolvere la crisi entro pochi giorni, ma il blackout totale dimostra che la rete elettrica rimane fragile, con la domanda che supera ampiamente la capacità produttiva a causa di infrastrutture obsolete e della mancanza di manutenzione.

I cittadini hanno manifestato in diverse occasioni nelle scorse settimane contro i frequenti blackout, e la situazione attuale rischia di alimentare ulteriore malcontento popolare in un paese già provato da anni di conflitti e instabilità politica.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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