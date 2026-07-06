Inghilterra batte Messico: Bellingham e Kane trascinano la squadra ai quarti di finale.

Inghilterra avanza ai quarti: battuto il Messico in un match emozionante

CITTÀ DEL MESSICO (ITALPRESS) – Gli inglesi conquistano un posto nei quarti di finale dei Mondiali, superando il Messico in una sfida ricca di adrenalina, terminata con un punteggio di 3-2. La vittoria è stata segnata dalla doppietta di Jude Bellingham e da un rigore concretizzato da Harry Kane, che hanno inflitto la prima sconfitta ai padroni di casa all’Azteca in un mondiale, interrompendo una striscia di otto successi e due pareggi.

Un avvio promettente e un finale incandescente

Il match si apre con un colpo di testa di Raul Jimenez che costringe il portiere inglese Jordan Pickford a un intervento decisivo. Per molto tempo, l’incontro si è rivelato bloccato, con l’Inghilterra che ha faticato a creare azioni pericolose. Tuttavia, al 36′, un contropiede veloce orchestrato da Declan Rice ha portato al primo goal: Bukayo Saka ha messo in area un cross preciso per Bellingham, che ha realizzato il suo primo gol in un mondiale a soli 23 anni e 6 giorni, diventando così il più giovane a raggiungere dieci presenze.

Il raddoppio è arrivato appena 90 secondi dopo, grazie a un assist di Kane. Un inizio che avrebbe potuto abbattere qualsiasi squadra, ma il Messico ha risposto immediatamente: al 42′, Quinones ha accorciato le distanze, pronto all’appuntamento dopo una mischia in area. Negli ultimi istanti del primo tempo, i messicani hanno cercato il pareggio per ben tre volte, con Jimenez e Montes che si sono trovati a un passo dal risultato, ma l’Inghilterra ha mantenuto il vantaggio e il primo tempo si è chiuso sul 2-1.

La ripresa è iniziata con un palo colpito da O’Reilly, ma il momento decisivo è arrivato al 54′: Quansah è stato espulso dopo un intervento pericoloso su Gallardo, riducendo l’Inghilterra in dieci uomini. Tuttavia, il team britannico ha trovato nuova energia e, al 60′, un fallo subito da Gordon ha portato a un calcio di rigore trasformato da Kane, riportando l’Inghilterra in vantaggio di due gol.

Nonostante la situazione critica, il Messico non si è arreso: al 69′, dopo un’ulteriore revisione dell’azione, è stato concesso un altro rigore, questa volta a favore dei messicani. Jimenez ha sfruttato l’occasione e ha segnato, riportando i suoi a meno uno dalla vetta. Gli ultimi quindici minuti della partita sono stati caratterizzati da un’intensa pressione da parte del Messico, con il ct Aguirre che ha schierato un attacco potenziato con tre centravanti. Gli ingressi di Gimenez e Martinez hanno rianimato i tifosi, ma il risultato non è cambiato: l’Inghilterra ha portato a casa la vittoria, chiudendo la gara sul 3-2.

Da sottolineare che questa partita ha evidenziato non solo le capacità offensive dell’Inghilterra, ma anche la resilienza del Messico, che ha dimostrato di poter combattere fino alla fine. Nonostante il ritiro, il Messico ha lasciato il campo con la testa alta, consapevole delle proprie potenzialità.

In attesa della prossima sfida, che vedrà l’Inghilterra affrontare la Norvegia, i riflettori rimangono puntati sui protagonisti di questo match. Bellingham, con la sua prestazione, si è confermato come uno dei talenti emergenti del calcio mondiale, nonché un giocatore chiave nella formazione inglese.

Questa partita ha segnato un altro capitolo emozionante della storia dei Mondiali, dimostrando ancora una volta il fascino e l’imprevedibilità del calcio. Gli appassionati sono già in attesa delle prossime sfide e delle sorprese che questi tornei possono riservare.

Fonti: Italpress, FIFA World Cup Official Website.

FONTE ITALPRESS

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