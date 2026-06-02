Hamilton batte Leclerc in successi che Sainz non ha raggiunto, secondo Jolyon Palmer.

Leclerc in Difficoltà: Il Weekend del Canada Analizzato

Jolyon Palmer ha espresso le sue opinioni riguardo a Charles Leclerc, che ha affrontato sfide inedite durante il recente weekend di gara a Montreal, dove il suo compagno di squadra in Ferrari, Lewis Hamilton, ha nettamente superato le sue prestazioni.

Durante le sessioni di qualifica sia per lo Sprint che per il Gran Premio, Hamilton ha dominato, chiudendo a oltre trenta secondi di distanza da Leclerc, che, sebbene sia riuscito a vincere una piccola battaglia nel turno di qualifica dello Sprint, ha comunque descritto il fine settimana come “il peggiore della sua carriera”. Nonostante il quarto posto possa sembrare rispettabile, Leclerc ha beneficiato del ritiro di George Russell e delle decisioni discutibili di McLaren riguardo alle gomme. È riuscito a mantenere il controllo dopo un mezzo testacoda all’ultima chicane, ma le sue prestazioni sono state largamente inferiori alle aspettative.

Riflessioni sul Futuro di Leclerc in Ferrari

Ci sono discussioni nel paddock riguardo alla forza del telaio Ferrari, che potrebbe conferire una certa vantaggio a Monaco, nonostante il motore non sia al massimo. Palmer ha iniziato a nutrire dubbi sulla sua previsione che Leclerc potesse superare Hamilton quest’anno. Infatti, l’abilità di Leclerc di comunicare via radio durante la gara è stata minimizzata, rispondendo solo ai messaggi strettamente necessari, segno di un morale piuttosto basso.

Nel corso del weekend, Leclerc è stato costantemente più lento di Hamilton in ogni sessione di qualifica e sembrava ben lontano dalla velocità del compagno di squadra. Palmer ha commentato su F1 Nation, sottolineando come, in passato, si fosse sempre detto sicuro che Leclerc avrebbe brillato a Monaco, ma ora i segnali non sono positivi:

“Il Canada non è stata una buona preparazione per Monaco. Leclerc era così scoraggiato, questo è stato probabilmente il peggior weekend che ha mai avuto.”

La frustrazione si è riflessa nelle sue comunicazioni radio, dove sembrava provare poca voglia di interagire, suggerendo che si sentiva sopraffatto dall’esperienza.

Leclerc Sceglie di Ritirarsi dai Media prima di Monaco

In genere, il vincitore del GP di Monaco è molto richiesto per interviste e apparizioni, ma quest’anno Leclerc ha deciso di annullare alcuni impegni per fare spazio ad un recupero mentale. Considerato da alcuni come “il più grande GP dell’anno”, Leclerc percepisce l’importanza di riprendersi in vista di questa gara cruciale.

“Monaco è la sua gara migliore”, ha dichiarato Palmer, “può essere l’occasione perfetta per ritrovare fiducia, o al contrario, può rivelarsi problematica se arriva senza la giusta mentalità.” Il fatto che Leclerc abbia scelto di cancellare le sue apparizioni mediatiche suggerisce che non si sente al meglio e ha bisogno di un momento per ricaricarsi e riprendersi.

Anche Lewis Hamilton ha tratto beneficio da una pausa simile prima della gara di Montreal, evitando di tornare in Europa e scegliendo di rimanere in Nord America con amici. Ha attribuito la sua performance brillante a questo momento di relax, un’approccio che Leclerc potrebbe considerare utile ora che si prepara per Monaco.

In conclusione, la pressione su Charles Leclerc è palpabile. È chiaro che il talento di Leclerc non è mai stato messo in discussione, ma le prestazioni recenti potrebbero segnalare un cambiamento necessitato. Analizzando le prestazioni in pista, l’attenzione passerà ora a vedere come si presenterà nel suo GP di casa, una gara che potrebbe definire il suo stato d’animo e il futuro della sua stagione con Ferrari.

Per maggiori informazioni, visita fonti ufficiali come Formula 1 e Motorsport.com.

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