Arena: Cinema gratuito sulle spiagge di Napoli, riparte il 5 giugno!

Dal 5 al 28 giugno 2026, Napoli ospiterà la terza edizione di “Arena”, una rassegna di cinema all’aperto che offre proiezioni gratuite di dieci pellicole d’autore, diffuse sulle splendide spiagge della città. Questo evento, promosso dal Comune di Napoli e cofinanziato dalla Città Metropolitana, rientra nel programma degli eventi metropolitani 2026.

Arena: Cinema e Cultura a Napoli

Il programma dell’iniziativa è curato da NEST – Napoli Est Teatro, con la direzione artistica di Francesco Di Leva e Adriano Pantaleo, due figure importanti nel panorama culturale napoletano. Dopo il grande successo delle edizioni precedenti nel 2024 e 2025, “Arena” si prepara a riempire le serate estive napoletane di arte cinematografica, offrendo al pubblico l’opportunità di vivere un’esperienza unica sotto il cielo stellato.

Allo stesso modo, i luoghi scelti per le proiezioni sono di grande fascino. Le spiagge di Napoli diventano un palcoscenico naturale per il cinema, unendo la bellezza del paesaggio marino a quella delle storie raccontate sul grande schermo. Gli eventi si terranno presso il Lido Mappatella alla Rotonda Diaz e a Vico I Marina a San Giovanni a Teduccio.

Dettagli del Programma di Proiezioni

La rassegna “Arena” proporrà una serie di proiezioni affiancate da incontri con registi e attori, offrendo al pubblico la possibilità di scoprire i segreti e le storie dietro i film. Ecco il programma completo delle proiezioni:

Lido Mappatella – Rotonda Diaz

Venerdì 5 giugno: “Gioia mia” di Margherita Spampinato (2025)

Sabato 6 giugno: “Indivisibili” di Edoardo De Angelis (2016) – Incontro con il regista Edoardo De Angelis

Domencia 7 giugno: “Ne Zha – L’ascesa del guerriero di fuoco” di Jiaozi (2025) – Incontro con il regista Alessandro Rak

Giovedì 11 giugno: “Morte di un matematico napoletano” (1992) di Mario Martone – Omaggio a Carlo Cecchi; incontro con il regista Mario Martone

Venerdì 12 giugno: “La salita” di Massimiliano Gallo (2025) – Incontro con il regista Massimiliano Gallo

Sabato 13 giugno: “La vita da grandi” di Greta Scarano (2025) – Incontro con gli attori Yuri Tuci e Adriano Pantaleo

Domenica 14 giugno: “40 secondi” di Vincenzo Alfieri (2026) – Incontro con l’attore Francesco Gheghi

Spiaggia di Vico I Marina – San Giovanni a Teduccio

Venerdì 26 giugno: “Il primo figlio” di Mara Fondacaro (2025) – Incontro con la regista Mara Fondacaro

Sabato 27 giugno: “Robin Hood – Un uomo in calzamaglia” di Mel Brooks (1993) – Proiezione speciale per il centenario della nascita del regista

Domenica 28 giugno: “Nero” di e con Giovanni Esposito (2025) – Incontro con il regista e attore Giovanni Esposito e l’attrice Susy Del Giudice

Ogni appuntamento inizierà alle 20:30 con presentazioni che includeranno approfondimenti e dibattiti moderati dal giornalista e critico cinematografico Gianmaria Tammaro.

I Mestieri del Cinema: Un’Opportunità per i Giovani

Quest’anno, “Arena” non si limita a proporre film. La collaborazione tra l’Amministrazione comunale e NEST – Napoli Est Teatro porta anche alla creazione di “I mestieri del cinema”, un’unica opportunità formativa per i giovani del territorio. Questa iniziativa è concepita per offrire una comprensione profonda del mondo del cinema, mettendo a disposizione un percorso gratuito di formazione professionale.

Il programma di formazione si svolgerà il 27 e 28 giugno presso gli spazi del NEST – Napoli Est Teatro e proseguirà a settembre nella Casa della Cultura del Comune di Napoli, a Palazzo Cavalcanti. Attraverso incontri, testimonianze e dialoghi con professionisti del settore, i partecipanti potranno acquisire competenze utili per comprendere meglio il lavoro svolto dietro le quinte di una produzione cinematografica e audiovisiva.

Per ulteriori dettagli sulla rassegna “Arena” e su tutte le iniziative correlate, si consiglia di visitare i siti ufficiali del Comune di Napoli e di NEST – Napoli Est Teatro.

Non perdere l’occasione di vivere il cinema al chiaro di luna e scoprire i mestieri legati alla settima arte: Napoli ti aspetta!

Fonti: Comune di Napoli, NEST – Napoli Est Teatro

Non perderti tutte le news su Napoli+