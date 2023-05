37^ giornata di Serie A, multate cinque società tra cui il Napoli: il motivo

Il Giudice Sportivo ha multato cinque società dopo l’ultimo turno di campionato. Tra le squadre sanzionate il Napoli e la Salernitana.

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha multato ben cinque società in seguito all’ultimo turno di campionato. Tra le squadre sanzionate anche il Napoli, che dovrà pagare una multa di 3000 euro in quanto nell’ultima sfida in trasferta contro il Bologna, alcuni tifosi hanno lanciato sul campo tre fumogeni. Le altre sanzioni riguardano Spezia, Verona, Salernitana e Lecce. Di seguito è riportato il comunicato ufficiale:

“È stata comminata una multa di €10.000,00 alla Società SPEZIA per il comportamento dei suoi sostenitori, che al 33° del secondo tempo hanno lanciato sul terreno di gioco alcuni oggetti in plastica in direzione del portiere della squadra avversaria, costringendo l’arbitro a sospendere la partita per circa trenta secondi. La sanzione è stata ridotta in base all’articolo 29, comma 1, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva”.

Ammenda di € 3.000.00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

“Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi soste-nitori, al 43° del primo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

“Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, all’8° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.