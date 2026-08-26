Gazzetta dello Sport: «Napoli-Zeballos, la storia riparte: incontro a Castel Volturno. L’argentino vuole l’azzurro»

Exequiel Zeballos torna prepotentemente nell’orbita del Napoli. Una storia di mercato cominciata mesi fa e mai realmente tramontata, che nelle ultime ore si è arricchita di un nuovo capitolo: a Castel Volturno è andato in scena un lungo incontro con l’entourage dell’esterno argentino del Boca Juniors.

Come racconta la Gazzetta dello Sport, ieri mattina Diego Merino, procuratore di Zeballos, e Massimo La Porta, agente Fifa che ha svolto il ruolo di intermediario con il Napoli, hanno raggiunto il centro sportivo azzurro per riaprire il dialogo.

Zeballos vuole il Napoli

Il nome di Zeballos, 24 anni, circola intorno al Napoli da dicembre 2025. Da allora la pista è rimasta sullo sfondo, senza però scomparire definitivamente. E ora le parti sono tornate a confrontarsi.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’incontro è servito per capire se esistano le condizioni per rilanciare concretamente l’operazione qualora il Napoli riuscisse a liberare spazio nella rosa, possibilmente attraverso la partenza di un esterno.

La volontà del giocatore rappresenta un elemento importante: Zeballos vuole il Napoli e il Napoli è interessato a Zeballos. Al momento, però, il problema riguarda gli spazi e la necessità del club azzurro di vendere e ridurre i costi prima di procedere con eventuali nuove operazioni.

Il Boca non vuole perderlo a zero

L’appuntamento di Castel Volturno, spiega la Gazzetta dello Sport, è stato dunque interlocutorio. Nessuna accelerazione definitiva, ma un nuovo contatto utile a mantenere viva una trattativa che potrebbe entrare nel vivo soltanto dopo una cessione.

Sul futuro del Changuito pesa anche la situazione con il Boca Juniors. Il club argentino e Juan Roman Riquelme vorrebbero infatti evitare di perdere il calciatore a parametro zero.

Zeballos ha già manifestato la propria volontà, ma intanto cominciano a muoversi anche altre società.

Attenzione al Parma

Tra queste c’è il Parma, che ha già contattato l’entourage dell’argentino. Secondo la Gazzetta dello Sport, oggi il club emiliano incontrerà Merino e La Porta e proverà a convincere Zeballos ad accettare il trasferimento.

Il Napoli, dunque, resta sullo sfondo ma continua a essere una destinazione fortemente gradita al giocatore. Prima, però, serve liberare una casella. Solo allora la lunga storia tra Zeballos e gli azzurri potrebbe finalmente entrare nella fase decisiva.