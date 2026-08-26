Gazzetta dello Sport: “Napoli, Guiu è la pista calda per l’attacco: Marc mette gli azzurri in cima alle preferenze”

Il Napoli guarda con sempre maggiore attenzione a Marc Guiu per completare l’attacco di Massimiliano Allegri. Il giovane centravanti cresciuto nella Cantera del Barcellona rappresenta una soluzione che combina talento, prospettiva e vantaggi nella composizione della lista per la Serie A. Come racconta la Gazzetta dello Sport, tra gli azzurri e il Chelsea resta però ancora una distanza importante sulla valutazione del cartellino.

Guiu è cresciuto nella stessa generazione di Lamine Yamal. Il 22 ottobre 2023 fece il suo debutto con il Barcellona andando immediatamente a segno dopo appena 33 secondi. Sembrava l’inizio di una favola, ma il percorso successivo non gli ha garantito la continuità sperata.

Nell’estate 2024 il Chelsea lo acquistò pagando la clausola da 6 milioni di euro. A Londra, nonostante la conquista di Conference League e Mondiale per club, Guiu non è riuscito a ritagliarsi un ruolo realmente da protagonista: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il suo bilancio è di 29 partite e due reti in due stagioni.

Napoli-Guiu, distanza tra domanda e offerta

Il canale tra Napoli e Chelsea è già molto attivo, come dimostrato dalla trattativa che ha portato Benoit Badiashile in azzurro. E i dialoghi hanno riguardato anche Guiu.

Il Chelsea punta a una cessione a titolo definitivo e chiede 25 milioni di euro. Il Napoli, invece, non vorrebbe spingersi oltre 15 milioni. Una distanza significativa, ma con meno di una settimana alla chiusura del mercato resta ancora il tempo per provare a trovare un’intesa.

Allegri vuole infatti un altro elemento offensivo con caratteristiche differenti rispetto a Rasmus Hojlund e Lorenzo Lucca, un giocatore in grado di offrire anche soluzioni diverse nel reparto avanzato.

Guiu presenta inoltre un vantaggio importante: essendo considerato Under, non occuperebbe un posto nella lista della Serie A. Diverso il discorso relativo alla lista Champions, altro aspetto che potrebbe entrare nelle valutazioni dell’operazione.

Guiu apre al Napoli: la Champions può fare la differenza

C’è soprattutto la volontà del calciatore. La Gazzetta dello Sport riferisce che Guiu avrebbe inserito il Napoli, insieme a un club tedesco, in cima alla propria lista delle preferenze. Più indietro ci sarebbe il Siviglia, penalizzato anche dall’assenza dalle competizioni europee.

La possibilità di disputare la Champions League rappresenta infatti un fattore importante per il giovane spagnolo. Guiu ha già conosciuto il Maradona proprio in una notte europea: era il 21 febbraio 2024, quando arrivò a Napoli con il Barcellona per l’andata degli ottavi di Champions, pur restando in panchina sia all’andata sia al ritorno.

La cessione di Lang può finanziare l’operazione

Ancora una volta, però, molto dipenderà dal mercato in uscita. La possibile partenza di Noa Lang permetterebbe a Giovanni Manna di ottenere le risorse necessarie da reinvestire nell’operazione Guiu. Anche l’ingaggio dello spagnolo, al lordo, sarebbe inferiore a quello dell’olandese.

Sullo sfondo rimane Gabriel Jesus, ma secondo la Gazzetta dello Sport il suo stipendio elevato si concilia meno con l’obiettivo di Aurelio De Laurentiis di ridurre il costo del lavoro. Inoltre, all’interno del club ci sarebbero perplessità sull’opportunità di investire ancora su giocatori difficilmente rivendibili in futuro.

Si è invece raffreddata la pista Joshua Zirkzee: i contatti si sarebbero interrotti dopo un primo sondaggio esplorativo.

Il nome che sta guadagnando terreno è dunque quello di Marc Guiu: giovane, con esperienza internazionale e desideroso di trovare finalmente continuità. Il centravanti considera Napoli una possibile grande occasione per rilanciarsi e tornare ai livelli che avevano fatto parlare di lui come di uno dei talenti più interessanti della Cantera blaugrana.