Repubblica Napoli: «Napoli, servono i gol: Allegri aspetta una punta. Gabriel Jesus e Guiu i nomi caldi»

Il Napoli è tornato al lavoro a Castel Volturno dopo i due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri e la vittoria ottenuta all’esordio contro il Genoa. Come racconta Repubblica Napoli, l’atmosfera è serena, ma a meno di una settimana dalla chiusura del mercato rimangono alcune questioni da risolvere, soprattutto in attacco.

Gli occhi sono puntati anche su Benoit Badiashile, impegnato nei primi allenamenti personalizzati e parzialmente con il gruppo. Il difensore arrivato in prestito oneroso dal Chelsea avrà bisogno di tempo per raggiungere la migliore condizione e appare difficile immaginarlo già protagonista domenica alle 18.30 contro il Como al Maradona.

Qualche possibilità in più per Sam Beukema, già tornato in panchina a Marassi. L’assenza di Alessandro Buongiorno continua infatti a pesare sul reparto arretrato e il Napoli conta soprattutto su Badiashile per trovare una soluzione.

Napoli, Allegri chiede più gol

Il problema principale, secondo Repubblica Napoli, riguarda però l’attacco. A Genova è servita una giocata di Kevin De Bruyne per sbloccare una partita nella quale gli attaccanti non sono riusciti a incidere.

I numeri della passata stagione alimentano le riflessioni. Rasmus Hojlund, con 12 reti, è stato l’unico attaccante azzurro ad andare in doppia cifra. Alisson Santos si è fermato a quattro gol, Neres e Giovane a tre, Politano e Lucca a due, Lang e Vergara a uno.

Proprio Vergara, segnando a Marassi, ha già eguagliato il proprio bottino dello scorso campionato.

Per Repubblica Napoli, emerge quindi la necessità di aggiungere un attaccante capace di garantire un numero consistente di reti. Allegri avrebbe già fatto presente alla società il proprio punto di vista, ma ancora una volta qualsiasi nuovo acquisto è subordinato alle cessioni.

Gabriel Jesus e Guiu, ma prima bisogna vendere

Noa Lang e Lorenzo Lucca vengono indicati come i due giocatori sacrificabili qualora arrivasse un’offerta ritenuta adeguata. Il problema è il tempo: mancano soltanto sei giorni alla chiusura del mercato, fissata per il 1° settembre alle ore 20.

I due nomi caldi per rinforzare l’attacco restano Gabriel Jesus e Marc Guiu, mentre vengono segnalati nuovi contatti anche per Exequiel Zeballos.

Nel frattempo Allegri, intervistato da Sky, ha mostrato fiducia: «È la stagione del Centenario e speriamo di nobilitarla con un trofeo. Città, club e squadra sono al top, la nostra forza è la compattezza del gruppo, tutti lavorano per raggiungere i migliori risultati».

Il tecnico ha parlato anche dei singoli: «De Bruyne è speciale, Hojlund somiglia a Kean, Gilmour sta per tornare in condizione».

Maradona, tensione sugli striscioni degli ultrà

Domenica arriverà anche il debutto casalingo di Allegri contro il Como. Repubblica Napoli segnala però una situazione di tensione tra Aurelio De Laurentiis e gli ultrà: ieri sulla questione si è tenuto un vertice in questura.

Il presidente vorrebbe destinare agli sponsor gli spazi dello stadio attualmente occupati dagli striscioni dei gruppi organizzati, adottando anche in campionato un’impostazione simile a quella della Champions League.

Secondo quanto riportato da Repubblica Napoli, può essere vietato l’ingresso degli striscioni non regolamentari, mentre eventuali restrizioni nei confronti di quelli regolarmente autorizzati sarebbero difficili da comprendere.