Fondazione Cannavaro Ferrara: iniziativa per valorizzare i giovani dei Quartieri Spagnoli.

Un Progetto per i Giovani di Napoli

“…Si può fare!” è più di un semplice slogan; rappresenta un impegno reale per valorizzare i talenti nascosti dei ragazzi di Napoli. Questa iniziativa, che si sviluppa nei Quartieri Spagnoli, si propone di mettere al centro il futuro dei giovani attraverso una rete di collaborazioni tra il terzo settore, imprese virtuose e sostenitori appassionati. L’obiettivo principale è combattere la povertà educativa, offrendo ai ragazzi un’alternativa concreta per allontanarli dai pericoli della strada e dimostrare che un futuro migliore è possibile.

La Fondazione Cannavaro Ferrara ha in programma la “Summer Garden Charity Night” mercoledì 1° luglio 2026, a partire dalle ore 20:00, presso le splendide Terme di Agnano (Via Agnano Agli Astroni, 24, Napoli). Questo atteso evento benefico è riservato agli amici donatori e alle aziende partner che supportano il progetto di quest’anno, “…Si può fare!”.

Durante la serata, i fondatori Ciro e Vincenzo Ferrara e Fabio e Paolo Cannavaro faranno gli onori di casa, affiancati dalla storica madrina della Fondazione, Maria Mazza. Gli ospiti avranno l’opportunità di partecipare a una notte di magia in cui la generosità dei sostenitori e il sostegno del tessuto imprenditoriale si trasformeranno in opportunità concrete per i giovani del territorio.

Attività e Obiettivi del Progetto

Il progetto “…Si può fare!” è stato ideato dal Gruppo di Volontariato Vincenziano di Montecalvario, guidato da Nunzia Russo, e avrà luogo dal 9 novembre 2026 all’11 luglio 2027. L’iniziativa è rivolta a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 9 e i 15 anni, con l’intento di fornire un’alternativa stabile, formativa e stimolante alla vita di strada.

Attraverso una varietà di attività oratoriali, sportive e culturali, quali laboratori teatrali, corsi di nuoto presso l’Ecumano Space, corsi di cucina, laboratori presepiali e un innovativo progetto di moda e design chiamato “Street Chic”, il programma mira a rispondere a bisogni reali e a costruire l’autostima delle nuove generazioni. Questo approccio non solo valorizza i talenti dei giovani, ma contribuisce anche a sviluppare un senso di appartenenza e comunità.

Il food & beverage sarà protagonista della serata benefica, grazie a un viaggio sensoriale attraverso le tradizioni culinarie campane e nazionali. Questo è reso possibile dalla generosità dei partner del settore gastronomico che parteciperanno all’evento, garantendo un’esperienza unica per tutti i presenti.

I Partner della Fondazione Cannavaro Ferrara

La coordinazione dell’evento è affidata alla marketing manager Stefania Avallone, fondamentale per la realizzazione di una serata benefica di tale dimensione. Durante la “Summer Garden Charity Night”, verranno coinvolte aziende di eccellenza nel settore dell’intrattenimento e dell’organizzazione, tra cui Le Mille Me Communication e Studio Uno Marketing. I media partner, comprendenti We Can Dance con Dino Piacenti, I’M Magazine, Radio CRC e Napolieventi.net, contribuiranno a garantire la massima visibilità all’iniziativa. Tra i partner dello evento è presente anche il Gold Tower Lifestyle Hotel. Fotografi come Marco Baldassarre e Matteo Chiacchio, insieme ai videomaker Mario Scrivano e Simone Fiengo, garantiranno immortalare i momenti più significativi della serata.

Negli oltre 21 anni di attività, la Fondazione Cannavaro Ferrara ha sostenuto numerosi progetti sociali, aiutando centinaia di bambini e giovani a trovare strade migliori per il loro futuro. Con l’iniziativa “…Si può fare!”, la Fondazione intende compiere un ulteriore passo importante verso la costruzione di una Napoli più inclusiva e solidale, grazie anche alla collaborazione strategica con donatori e imprenditori.

Il segreto del successo della Fondazione è la sinergia tra volontari, professionisti del settore e la comunità stessa, unendo forze e risorse per realizzare un sogno condiviso: un futuro migliore per i ragazzi di Napoli.

Per maggiori informazioni, visitare il sito ufficiale della Fondazione Cannavaro Ferrara e seguire i loro profili sui social media per rimanere aggiornati sulle attività e sugli eventi futuri.

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