Folorunsho, il jolly del Napoli: tra i migliori centrocampisti d’Europa. Il dato

Michael Folorunsho, centrocampista del Napoli in prestito al Verona, si è rivelato uno dei migliori in Europa per tiri da fuori area. Un jolly che potrebbe tornare utile agli azzurri.

CALCIO NAPOLI – Michael Folorunsho sta vivendo una stagione da protagonista con la maglia del Verona, squadra in cui milita in prestito dal Napoli. E secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista si sta mettendo in mostra per un aspetto in particolare che lo rende tra i migliori in Europa nel suo ruolo.

Il dato sui tiri da fuori

“Ha già segnato quattro gol, dalla distanza è tra i migliori centrocampisti d’Europa”, si legge sul quotidiano. La potenza e precisione nei tiri da fuori area rappresentano una delle armi principali di Folorunsho.

Caratteristiche ideali per il Napoli

Un jolly duttile, in grado di unire “potenza di tiro a fisicità, visione di gioco e capacità di legare i reparti”. Tutte qualità che mancano nella mediana del Napoli e che sarebbero tornate utili in questa stagione travagliata.

Leader a Verona

A 26 anni Folorunsho sembra aver raggiunto la piena maturità calcistica, come dimostra la sua annata da vero leader nell’Hellas Verona: “Molti già in passato avevano individuato indizi convincenti”, ricordando le sue ottime stagioni al Bari.

Il rimpianto del Napoli

Gli addetti ai lavori iniziano a rimpiangerlo in casa azzurra: “Sarebbe stato utile anche quest’anno, lo hanno pensato in molti”, considerando le difficoltà del centrocampo partenopeo.

Un’opportunità per il futuro

Reduce anche dalla tournée con l’Italia, Folorunsho potrebbe rivelarsi un’ottima soluzione in prospettiva per il nuovo Napoli che verrà. Un calciatore ormai esploso che a giugno farà rientro dal prestito, rappresentando un jolly di qualità ed esperienza.

Le strade del Napoli e di Folorunsho potrebbero dunque nuovamente ricongiungersi. Il centrocampista italo-nigeriano sembra aver acquisito le giuste credenziali per proporsi come un’importante risorsa nell’undici partenopeo, colmando il gap realizzativo dalla distanza e portando sostanza fisica in mezzo al campo.