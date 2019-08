Fedele: "il Napoli ha 120 milioni di tesoretto. ADL deve muoversi"

Secondo Fedele il Napoli possiede 120 milioni di tesoretto. De Laurentiis deve darsi una mossa sul mercato per competere con Juventus e Inter.







L’opinionista ed ex procuratore dei fratelli Cannavaro Enrico Fedele ai microfoni di radio Marte ha parlato del calciomercato della serie A in particolare dei movimenti del calcio Napoli:

“La Juventus ha Maifredi-Sarri, come lo chiamo io. I bianconeri stanno dimostrando una fase difensiva approssimativa, e il motivo è semplice: un cavallo abituato al trotto non può andare al galoppo.

Il Napoli deve approfittarne, e deve farlo muovendosi anche sul mercato. L’Inter ha messo in campo undici granatieri, tutti giocatori alti: rischia di diventare ancora più forte con Edin Dzeko.

Per il Napoli arrivare quarti o terzi non cambia molto, tanto vale togliersi lo sfizio e comprare giocatori importanti per provare ad arrivare primi".







Fedele ha aggiunto: “Il Napoli possiede 120 milioni di tesoretto che possono essere sfruttati. Servono un centravanti che segni e un mediano d’interdizione“.