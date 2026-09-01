1 Settembre 2026

Egitto, Al-Sisi accoglie Xi Jinping al Cairo

Anna Gaia Cavallo 1 Settembre 2026
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IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi e la first lady egiziana Entissar Al-Sisi hanno accolto oggi all’aeroporto internazionale del Cairo il presidente cinese Xi Jinping e sua moglie, all’inizio della visita ufficiale del leader cinese in Egitto. Secondo quanto riferito dal portavoce ufficiale della Presidenza della Repubblica egiziana su facebook, la cerimonia di benvenuto si è svolta all’insegna della calorosa accoglienza riservata all’ospite cinese.

Alla cerimonia hanno partecipato bambini e giovani con le bandiere di Egitto e Cina, mentre cittadini egiziani e cinesi si sono radunati per esprimere sentimenti di amicizia e dare il benvenuto al presidente Xi Jinping. La scena ha rappresentato un’ulteriore testimonianza della profondità dei legami storici e dell’amicizia che uniscono i due popoli, ha confermato la presidenza.

– Foto di repertorio Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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