Donnarumma errore disarmante sul gol della Macedonia: sbaglia una cosa elementare

Gianluigi Donnarumma, portiere del Paris Saint-Germain e della Nazionale Italiana, commette un errore grave nel match contro la Macedonia del Nord.

Gianluigi Donnarumma, il portiere stellare del Paris Saint-Germain e della Nazionale Italiana, ha commesso un errore disarmante nel match contro la Macedonia del Nord. Il portiere ha calcolato male la traiettoria del tiro su punizione di Bardhi, permettendo al pallone di infilarsi nel suo palo. Un errore che ha lasciato tutti di stucco e che ha avuto ripercussioni significative sul risultato finale della partita.

Non è la Prima Volta

Questo non è il primo errore di Donnarumma in situazioni simili. Già un anno fa, un tiro dalla distanza di Trajkovski aveva messo in difficoltà il portiere, contribuendo all’eliminazione dell’Italia dai Mondiali. La domanda sorge spontanea: come può un portiere del suo calibro, pagato fior di milioni dal PSG, commettere un errore così grave?

La Reazione di Spalletti

Luciano Spalletti, il nuovo commissario tecnico della Nazionale, è rimasto visibilmente deluso. Non ha nemmeno voluto guardare l’esecuzione della punizione, quasi come se avesse previsto l’errore. Questo incidente solleva interrogativi anche sul suo rapporto con Luis Enrique, l’attuale allenatore di Donnarumma al PSG, noto per la sua reazione emotiva ai fallimenti del portiere.

La responsabilità di Donnarumma sul gol della Macedonia

Sebbene l’errore di Donnarumma non sia l’unico fattore che ha contribuito al pareggio dell’Italia, la sua responsabilità è innegabile. In un momento critico per la Nazionale, che sta lottando per la qualificazione agli Europei 2024, errori come questo possono costare caro. Ora più che mai, è fondamentale per Donnarumma e per la squadra intera ritrovare la concentrazione e la forma per le sfide future.