Di Maria alla Juve, siamo ai dettagli: ingaggio monstre, tifosi bianconeri impazziti di gioia

Angel Di Maria è pronto a firmare un nuovo contratto con la Juventus, il giocatore argentino guadagnerà 7 milioni di euro. Ovviamente oltre all’ingaggio ci sarà un bonus alla firma per il giocatore, come accade in tutti i contratti per giocatori svincolati. Secondo quanto riferiscono gli esperti di mercato la Juventus è pronta a piazzare il colpo Di Maria dopo settimane di attesa, con l’argentino che si è preso molto tempo per riflettere. Già ieri Di Maria aveva fatto sapere che la Juve era un top club, parole che sono state da preludio al riavvicinamento tra le parti.

Di Maria a 34 anni andrà a firmare un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione, con la Juventus che su indicazione di Allegri sceglie di puntare ancora sull’esperienza e sulla classe pura e cristallina del talento argentino. L’ex Paris Saint-Germain a Torino giocherà anche per arrivare pronto alla chiamata dell’Argentina per i mondiali in Qatar del 2022, che molto probabilmente saranno gli ultimi che giocherà Di Maria. Intanto i tifosi bianconeri sono già pazzi di Di Maria e sui social stanno mostrando tutta la loro soddisfazione per la chiusura dell’affare. L’argentino viene considerato come l’uomo in grado di dare la svolta alla stagione bianconera, che vuole puntare alla vittoria della Champions League.