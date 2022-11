Di Battista scopre il Maradona politico, il suo post virale sui social

Alessandro Di Battista ex parlamentare del Movimento 5 Stelle in un post sui social parla di Maradona dal punto di vista politico.

Di Battista ha voluto ricordare il Pibe de Oro nel giorno della sua morte e sui social ha scritto: “E comunque, più studio il Maradona “politico”, più leggo ciò che ha detto, come lo ha detto e in favore di chi l’ha detto. Più penso al sostegno che uno come lui ha dato alle cause politicamente più scorrette, a cominciare da quella palestinese“.

Poi ha aggiunto: “Più guardo gli ex-calciatori di sistema godere del favore della stampa, prendere maxi consulenze o sponsorizzazioni milionarie. Più vedo quel che è diventato oggi il calcio (“l’unica religione che non ha atei” come disse Galeano), insomma, più penso a quante volte Diego si è schierato, soprattutto quando sapeva che gli sarebbe costato caro, e più mi convinco che Maradona sia stato migliore come uomo che come calciatore. E come calciatore è stato e sarà sempre il numero uno“.