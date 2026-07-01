Costi reali dell’assicurazione viaggio: smontiamo i miti più comuni fra gli italiani.

Polizza Viaggio: Un Errore Costoso da Evitare

Il confronto dei prezzi è diventato un rituale per gli italiani quando si tratta di prenotare le vacanze. Tuttavia, una voce nel bilancio si fa spesso sacrificabile: la polizza viaggio. Questa scelta potrebbe rivelarsi l’errore più oneroso dell’estate, ecco perché è fondamentale riconsiderarla.

Il Pregiudizio sui Costi delle Assicurazioni di Viaggio

Ogni estate, molti italiani si dedicano a confrontare costi di voli, hotel e trasferimenti, ma si dimenticano di una voce cruciale: l’assicurazione. Questo è un errore diffuso, spinto dalla convinzione che “costa troppo”. In realtà, il prezzo di una polizza viaggio varia notevolmente in base a diversi fattori: destinazione, durata e tipo di copertura.

A partire da circa 10 euro per brevi viaggi, i costi possono salire oltre i 100 euro per viaggi più lunghi. Non esiste una tariffa fissa, poiché l’assicurazione è calibrata su esigenze specifiche. Inoltre, l’età del viaggiatore influisce sul costo: chi ha più di 65 anni potrebbe affrontare maggiorazioni significative. Stessa cosa per chi ha patologie preesistenti. È essenziale leggere attentamente le esclusioni del contratto prima di finalizzare l’acquisto.

Copertura Limitata della Tessera Sanitaria

Molti partenti si sentono coperti dalla tessera sanitaria europea (TEAM), ma attenzione: non è sempre valida. Per destinazioni extracomunitarie senza convenzioni bilaterali, non si ha accesso ai rimborsi. Ad esempio, prenotando un volo per la Thailandia o gli Stati Uniti, ci si trova a viaggiare senza protezione.

Anche in Europa, la copertura resta limitata. La TEAM non include il rimpatrio sanitario, e prestazioni costose come il trasferimento in caso di emergenza sono a carico del viaggiatore. Un’evacuazione medica da una località remota può costare decine di migliaia di euro, rendendo cruciale avere un’assicurazione viaggio.

Mercato delle Polizze: Come Funziona

Il mercato delle polizze viaggio opere diversamente da quello delle assicurazioni auto. Non esiste un premio standard; il costo finale dipende dalle garanzie stipulate. Per esempio, una copertura minima per un weekend in Europa è ben diversa da una polizza completa per tre settimane negli USA, che copre anche l’annullamento e l’assistenza medica.

Questo sistema modulare rappresenta un vantaggio per il viaggiatore. Si paga solo per quello che realmente serve. Un viaggio in Grecia non richiede la stessa polizza di un soggiorno di due mesi in Asia. La tipologia di viaggio conta: attività avventurose richiedono coperture specifiche non sempre incluse in polizze standard. Chi viaggia spesso per lavoro può considerare formule annuali più vantaggiose.

Piattaforme Digitali: Maggiore Trasparenza

Negli ultimi anni, piattaforme digitali come Heymondo hanno cambiato il mercato, semplificando l’acquisto delle polizze. Offrono prezzi competitivi, specialmente per viaggi superiori ai 90 giorni, con un sistema rinnovabile anche durante il viaggio. Le polizze singole offrono buone coperture e, di norma, senza franchigia.

L’assenza di franchigia è un aspetto fondamentale: con alcuni operatori tradizionali, piccole spese sanitarie possono restare a carico dell’assicurato. Se la franchigia è di 250 euro e una visita costa 180 euro, si pagano interamente senza rimborso.

Percezione del Costo e Decisione di Acquisto

Un’indagine rivela che l’81% dei viaggiatori italiani considera l’assicurazione un modo per viaggiare in sicurezza. Sebbene ci sia consapevolezza, la percezione del costo spesso porta a procrastinare l’acquisto. In realtà, il prezzo di una polizza è inferiore a quanto ci si aspetti, a volte addirittura meno di un pasto in loco.

Un errore frequente è aspettare fino al giorno prima della partenza. Alcune coperture, come quella per annullamento, sono valide solo se l’assicurazione viene stipulata entro un certo periodo dalla prenotazione. Prima si acquista, più ampia è la copertura ricevuta.

Partire senza una polizza viaggio non è un risparmio, è una scommessa. E come ogni scommessa, può andare bene, ma quando le cose prendono una piega sfavorevole, il costo può essere altissimo.

Fonti ufficiali come la Commissione europea sulla sanità e la Federazione italiana delle assicurazioni offrono informazioni dettagliate sulle coperture disponibili e sulle normative vigenti. Non sottovalutare il valore di un’adeguata protezione: è una scelta saggia che può farti risparmiare molto nel lungo periodo.

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