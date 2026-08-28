Corriere dello Sport: «Napoli, spunta Woltemade: Manna chiede il prestito al Newcastle. Gabriel Jesus resta il sogno»

Il mercato del Napoli è legato a doppio filo al futuro di Noa Lang, ma intanto Giovanni Manna apre una nuova pista per l’attacco. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo azzurro ha avviato un contatto con il Newcastle per verificare la possibilità di prendere in prestito Nick Woltemade, attaccante tedesco di 24 anni.

Prima, però, bisognerà capire cosa accadrà sull’asse che coinvolge Rafa Leao, Galatasaray e Lang. Una catena di mercato che potrebbe determinare le ultime mosse del Napoli.

Lang aspetta Leao: il Galatasaray può tornare

Secondo quanto riferisce Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, se Leao dovesse scegliere il Galatasaray, per Lang si chiuderebbe inevitabilmente la possibilità di trasferirsi in Turchia. Se invece l’attaccante del Milan dovesse optare per l’Aston Villa, il club di Istanbul potrebbe riaprire le porte all’olandese.

Il Napoli, in quel caso, punta a una cessione definitiva oppure a un prestito con obbligo di riscatto da 25 milioni di euro. Un’operazione che libererebbe contemporaneamente un posto in rosa e le risorse necessarie per investire su un nuovo attaccante.

Proprio per questo motivo è stata respinta la proposta dell’Atalanta: 2 milioni per il prestito, uno di bonus e diritto di riscatto fissato a 20 milioni. La Dea resta comunque interessata.

Gabriel Jesus sempre il preferito di Manna

Il primo nome nella lista del direttore sportivo rimane Gabriel Jesus. Il brasiliano appare sempre più distante dall’Arsenal: Arteta non lo ha mai convocato e, come sottolinea il Corriere dello Sport, ieri non si è neppure allenato al Sobha Realty Training Centre.

La valutazione dei Gunners si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Per il Napoli rappresenta il grande obiettivo qualora la cessione di Lang permettesse a Manna di effettuare un investimento importante.

Sullo sfondo rimane Marc Guiu, ventenne spagnolo valutato dal Chelsea circa 25 milioni.

Woltemade, contatto con il Newcastle

La grande novità raccontata da Fabio Mandarini riguarda però Nick Woltemade. Manna ha contattato il Newcastle per capire se esistano le condizioni per portare il tedesco a Napoli con la formula del prestito.

Classe 2002, 24 anni e alto 198 centimetri, Woltemade viene descritto dal Corriere dello Sport come un attaccante di manovra, caratteristica che risponderebbe alle esigenze di Allegri.

Il problema è rappresentato dall’enorme investimento effettuato dal Newcastle: 69 milioni di sterline. Una cifra che rende complicata una cessione a condizioni sensibilmente inferiori e che potrebbe invece trasformare proprio il prestito nella soluzione più conveniente.

Il Newcastle, nel frattempo, segue El Khannouss dello Stoccarda, e in Inghilterra viene valutata anche l’ipotesi di uno scambio.

Cheddira saluta il Napoli

Nel frattempo arriva un’altra uscita. Walid Cheddira è stato ceduto all’Avellino per 2,5 milioni di euro più bonus.

Gli ultimi movimenti continuano quindi a dipendere soprattutto da Lang. Se si sbloccasse la pista Galatasaray, Manna avrebbe spazio e risorse per provare l’ultimo colpo: Gabriel Jesus resta il preferito, Guiu un’altra possibilità e adesso nella lista entra anche Woltemade.