28 Agosto 2026

Gazzetta dello Sport: «Napoli, Woltemade per il colpo del Centenario. Guiu resta in pole, tutto gira intorno a Lang»

redazione 28 Agosto 2026
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Il Napoli prepara le grandi manovre per completare l’attacco di Massimiliano Allegri, ma prima sarà necessario sbloccare il mercato in uscita. Come scrive Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna continua a lavorare soprattutto sul mercato della Premier League, alla ricerca di un’occasione in grado di aumentare il livello del reparto offensivo.

Il nome attorno al quale ruota l’intero mercato azzurro è quello di Noa Lang. La sua partenza potrebbe infatti liberare le risorse e, a seconda dell’operazione scelta, anche il posto necessario per consegnare ad Allegri un nuovo centravanti.

Lang può sbloccare il mercato del Napoli

Secondo quanto riferisce Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli guarda con particolare interesse anche al futuro di Rafa Leao. Se il portoghese dovesse trasferirsi all’Aston Villa, Lang diventerebbe il primo obiettivo del Galatasaray.

L’olandese ha già indicato il club di Istanbul come destinazione gradita, ma il Napoli chiede 25 milioni di euro per lasciarlo partire.

Una cifra che permetterebbe a Manna di avere maggiore libertà nelle ultime operazioni di mercato.

Guiu in pole: il Napoli può arrivare a 15 milioni

Il profilo che resta in prima fila è quello di Marc Guiu. Il Chelsea è disponibile alla cessione, ma esclusivamente a titolo definitivo, mentre il giovane spagnolo ha già manifestato apertura verso il Napoli, considerato una grande opportunità per rilanciarsi a livello internazionale.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club azzurro sarebbe disposto ad arrivare a 15 milioni di euro, eventualmente aggiungendo dei bonus. Per aumentare ulteriormente l’offerta e provare ad avvicinarsi alle richieste del Chelsea, però, servirebbe la cessione di Lang.

Guiu presenta inoltre due vantaggi: è under e non occuperebbe un posto nella lista della Serie A, oltre ad avere un ingaggio sensibilmente inferiore rispetto a Gabriel Jesus.

Gabriel Jesus resta un sogno

Più complicata la pista che conduce a Gabriel Jesus. Il brasiliano ha aperto alla possibilità di trasferirsi a Napoli, ma i costi dell’operazione rimangono elevati.

Vincenzo D’Angelo sottolinea come l’ingaggio sia quello di un top player e il contratto in scadenza nel 2027 renda difficile individuare formule alternative. Per questo motivo, allo stato attuale, Jesus resta soprattutto un sogno mentre Guiu appare più facilmente raggiungibile.

Woltemade, il Napoli sonda il Newcastle

Ma nelle ultime ore è emersa un’altra possibilità di grande livello: Nick Woltemade. Il Napoli ha effettuato un sondaggio con il Newcastle per il 24enne attaccante tedesco, alto 198 centimetri e descritto dalla Gazzetta dello Sport come un centravanti dal fisico imponente ma con piedi da trequartista.

Woltemade sarebbe in uscita dal Newcastle e anche la formula del prestito potrebbe rappresentare una soluzione. Il giocatore ha aperto alla possibilità, ma resta da risolvere la questione dell’ingaggio, che si aggira intorno ai 4,5 milioni di euro. Potrebbe quindi essere necessario un contributo economico del club inglese.

Per Woltemade deve liberarsi un posto

Anche in questo caso tutto torna alla situazione di Lang. Se per Guiu il problema è prevalentemente economico, per Woltemade entra in gioco anche la questione delle liste: per inserire un altro Over deve uscire un Over.

Il finale del mercato azzurro resta dunque legato all’olandese. Se Manna riuscirà a completarne la cessione, il Napoli potrà scegliere come intervenire: Guiu resta in pole, Gabriel Jesus il sogno e Woltemade rappresenta l’ultima grande idea per il colpo del Centenario.

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