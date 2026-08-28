Il Mattino: «Napoli, Guiu può arrivare anche senza cessioni. Lang aspetta Leao, Woltemade altra pista»

Il mercato del Napoli entra nelle sue ore decisive, con Giovanni Manna impegnato soprattutto a liberare spazio in rosa prima del gong. Come scrive Gennaro Arpaia su Il Mattino, qualcosa si sta finalmente muovendo sul fronte delle uscite: Ngonge è sistemato, Cheddira passa a titolo definitivo all’Avellino e Folorunsho è vicino al Monza.

Restano invece più complicate le situazioni di Cajuste e Lindstrom, per i quali al momento mancano offerte concrete.

Lindstrom e Cajuste, uscite complicate

Per Lindstrom potrebbe prendere corpo un ritorno in Danimarca. Secondo quanto riferisce Gennaro Arpaia su Il Mattino, Brondby, Midtjylland e Copenhagen sono interessate, ma l’ingaggio superiore ai due milioni di euro rappresenta un ostacolo importante.

Diversa la situazione di Cajuste, proposto senza successo al Besiktas. Rimane aperta la possibilità Torino, soprattutto qualora i granata avessero bisogno di intervenire a centrocampo negli ultimi giorni. L’eventuale operazione sarebbe comunque soltanto in prestito.

Lang aspetta Leao e il Galatasaray

Molto del mercato azzurro continua però a dipendere dal futuro di Rafa Leao. Lang spera che il portoghese scelga la Premier League e l’Aston Villa, liberando così la strada per un possibile assalto del Galatasaray.

Come racconta Il Mattino, il club turco ha preparato proprio Lang come possibile piano alternativo. Una prima ipotesi di offerta prevedeva 15 milioni di parte fissa e altri 5 di bonus facilmente raggiungibili.

Non sarebbero i 25 milioni auspicati dal Napoli, ma rappresenterebbero comunque 20 milioni considerati sicuri. Da Istanbul sarebbero state prospettate anche eventuali garanzie fiscali. La situazione resta dunque chiara: senza Leao, il Galatasaray potrebbe puntare sull’olandese.

Guiu, trattativa su due fronti

Nel frattempo il Napoli è tornato a discutere con il Chelsea, dopo la lunga trattativa per Badiashile. Questa volta il protagonista è Marc Guiu, classe 2006 che piace sempre di più agli azzurri.

Gennaro Arpaia spiega che il Napoli sta portando avanti due trattative parallele: una con il Chelsea e una con l’entourage del giocatore. Lo spagnolo sta valutando positivamente la possibilità di trasferirsi a Napoli, anche se la presenza contemporanea di Hojlund e Lucca potrebbe limitarne lo spazio.

Guiu avrebbe un posto assicurato nella lista della Serie A, mentre il discorso sarebbe differente per quella della Champions League. La sensazione riportata da Il Mattino è comunque significativa: l’operazione potrebbe essere completata anche indipendentemente dalle uscite, probabilmente a ridosso della chiusura del mercato.

Gabriel Jesus fuori dal progetto Arsenal

Resta aperta anche la pista Gabriel Jesus. Il brasiliano non si sta allenando in campo con i compagni e l’incontro tra il suo agente e l’Arsenal avrebbe ormai segnato la fine della sua esperienza con i Gunners.

Arteta ha chiarito anche pubblicamente che l’attaccante è fuori dal progetto. Una situazione che apre alla cessione, ma non necessariamente al Napoli: la concorrenza resta e il trascorrere delle ore rende l’operazione sempre più complicata.

Woltemade, sondaggio con il Newcastle

Proprio per questo Manna ha chiesto informazioni al Newcastle per Nick Woltemade. Il centravanti percepisce circa 5 milioni di euro a stagione e, secondo quanto riportato da Gennaro Arpaia su Il Mattino, un anno fa è stato acquistato per 75 milioni.

Per il momento si tratta di un’altra possibilità valutata dal Napoli per completare l’attacco.

Nessun avanzamento, invece, sul fronte Juan Musso. L’argentino resta il preferito in caso di partenza di Milinkovic-Savic, ma Allegri e il suo staff hanno messo in preventivo anche la possibilità di proseguire con il serbo e Meret almeno fino a gennaio.

Per Mazzocchi, infine, torna a scaldarsi la pista Cagliari. Gli ultimi giorni si annunciano dunque intensi a Castel Volturno, con la priorità di liberare ulteriormente una rosa che necessita ancora di essere alleggerita.