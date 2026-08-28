28 Agosto 2026

Corriere dello Sport: «Max aspetta il Ras del gol: Allegri chiede a Hojlund il salto di qualità»

redazione 28 Agosto 2026
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Il Napoli aspetta i gol di Rasmus Hojlund. Dopo il successo all’esordio contro il Genoa, arrivato grazie alle reti dei centrocampisti De Bruyne e Vergara, Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport concentra l’attenzione sul centravanti danese e sulla richiesta di Massimiliano Allegri: aumentare il peso realizzativo.

Negli ultimi due campionati il Napoli ha chiuso rispettivamente con 58 e 59 reti, quinto e sesto attacco della Serie A, trovando spesso nei centrocampisti una risorsa fondamentale. Da Anguissa e McTominay fino a De Bruyne e Vergara, gli uomini della mediana hanno compensato la mancanza di un centravanti capace di avvicinarsi ai venti gol dopo l’addio di Osimhen.

Hojlund, Allegri chiede più gol

Nella passata stagione Hojlund ha realizzato 12 reti in campionato e 16 complessive, aggiungendo tre centri in Champions League e uno in Supercoppa italiana.

Numeri importanti, ma secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport le caratteristiche del 23enne consentono di aspettarsi ancora di più. Forza fisica, velocità in campo aperto e capacità di attaccare gli spazi sono le qualità sulle quali Allegri vuole lavorare.

Il tecnico ha indicato chiaramente la strada: «Deve trovare maggiore serenità nella finalizzazione. Ha ampi margini di crescita e deve volerli soprattutto in fase realizzativa, la cosa che fa la differenza».

Contro il Como a caccia del primo gol

La prossima occasione arriverà domenica al Maradona contro il Como. Hojlund dovrà confrontarsi con una difesa rinforzata dall’arrivo di Chalobah al fianco di Ramon e cercherà soprattutto il primo gol ufficiale della nuova stagione.

Come ricorda il Corriere dello Sport, l’ultima rete del danese risale al 26 luglio, nella seconda amichevole estiva contro la Carrarese a Dimaro. Da allora sono trascorse quattro partite: le amichevoli contro Osasuna, Celta e Aris Salonicco e il debutto di campionato a Genova.

A Marassi Hojlund ha inoltre sofferto particolarmente il duello con Ostigard.

Allegri alza il pressing motivazionale

La condizione fisica del centravanti non è ancora ottimale, un aspetto che Fabio Mandarini collega anche alla struttura imponente del giocatore. Allegri, però, ha già cominciato ad aumentare il pressing motivazionale per accompagnarlo verso un ulteriore salto di qualità.

Hojlund conosce bene le dinamiche del gol. Nell’ottobre 2025 aveva utilizzato la celebre metafora del ketchup di Van Nistelrooy: quando arriva la prima rete, le altre possono seguirla a cascata.

Il Napoli spera che la nuova confezione possa aprirsi già contro il Como. Allegri aspetta il suo “Ras del gol” e vuole trasformare Hojlund nel riferimento realizzativo di una squadra che nelle ultime stagioni ha avuto spesso bisogno dei centrocampisti per trovare la via della rete.

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