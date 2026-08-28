Us Open, Cobolli e Bencic ko in finale del doppio misto: il titolo va a Muchova/Mensik

ROMA (ITALPRESS) – Si ferma all’ultimo atto la rincorsa al titolo del doppio misto degli US Open per il duo Belinda Bencic-Flavio Cobolli, sconfitti da Karolina Muchova e Jakub Mensik, vittoriosi in tre set col punteggio finale di 6-3, 1-6, 10-6. Per i cechi si tratta del primo titolo Slam in carriera nel doppio misto. Dopo essersi imposti su Carlos Alcaraz e Serena Williams, Cobolli e Bencic avevano battuto in semifinale Elina Svitolina e Gael Monfils.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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