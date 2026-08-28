28 Agosto 2026

Us Open, Cobolli e Bencic ko in finale del doppio misto: il titolo va a Muchova/Mensik

redazione 28 Agosto 2026
IPA87794777.jpg

ROMA (ITALPRESS) – Si ferma all’ultimo atto la rincorsa al titolo del doppio misto degli US Open per il duo Belinda Bencic-Flavio Cobolli, sconfitti da Karolina Muchova e Jakub Mensik, vittoriosi in tre set col punteggio finale di 6-3, 1-6, 10-6. Per i cechi si tratta del primo titolo Slam in carriera nel doppio misto. Dopo essersi imposti su Carlos Alcaraz e Serena Williams, Cobolli e Bencic avevano battuto in semifinale Elina Svitolina e Gael Monfils.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+

Altro

Ceferin-Infantino-1.jpg

La Uefa chiede i documenti Fifa alla Corte Usa, possibile azione legale contro Infantino

redazione 28 Agosto 2026
20260821_0100.jpg

Us Open, ecco i tabelloni: Cobolli debutta contro Comesana, Paolini sfida Erjavec

redazione 28 Agosto 2026
Image_Photo974640.jpg

L’Atalanta elimina l’Hapoel Tel-Aviv e vola in Conference League, decide un gol di Scamacca

redazione 28 Agosto 2026
20260825_1750.jpg

Pogacar è inarrestabile, vince anche la sesta tappa e mette le mani sulla Vuelta

redazione 27 Agosto 2026

Amorim lancia il Milan “Col Venezia servirà umiltà, Leao? Non ci sarà”

redazione 27 Agosto 2026
20230418_1529.jpg

Giochi del Mediterraneo, Irma Testa medaglia d’oro nella categoria 57kg di boxe / Video

redazione 27 Agosto 2026

Ultimissime

IPA87794777.jpg

Us Open, Cobolli e Bencic ko in finale del doppio misto: il titolo va a Muchova/Mensik

redazione 28 Agosto 2026
Ceferin-Infantino-1.jpg

La Uefa chiede i documenti Fifa alla Corte Usa, possibile azione legale contro Infantino

redazione 28 Agosto 2026
Tunisia-presidente-Saied-1.jpg

Tunisia, il presidente Saied denuncia “azioni deliberate” dietro le interruzioni di acqua ed elettricità

Anna Gaia Cavallo 28 Agosto 2026
20260821_0100.jpg

Us Open, ecco i tabelloni: Cobolli debutta contro Comesana, Paolini sfida Erjavec

redazione 28 Agosto 2026
Gruppo-San-Donato.jpeg

Ghribi a Baghdad per rafforzare gli investimenti italiani in Iraq nel settore sanitario

Anna Gaia Cavallo 28 Agosto 2026