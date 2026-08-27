Corriere dello Sport: «Napoli, mercato in stallo: Lang resta, senza cessioni Gabriel Jesus non arriva»

Il Napoli resta sospeso tra cessioni e nuovi acquisti negli ultimi giorni della sessione estiva. Come scrive Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, la linea seguita dal club per tutta l’estate non cambia: prima bisogna vendere e alleggerire la rosa, poi sarà possibile intervenire nuovamente sul mercato.

Finora gli unici ritocchi sono arrivati in difesa, con Favasuli e Badiashile. A centrocampo e soprattutto in attacco, invece, l’abbondanza impone al direttore sportivo Giovanni Manna di trovare prima una sistemazione ad alcuni elementi della rosa.

Lang, si complica la pista Galatasaray

Secondo quanto riportato da Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il caso principale resta quello di Noa Lang. L’olandese sembrava destinato al Galatasaray, ma la strada verso Istanbul si è praticamente chiusa dopo la scelta del club turco di puntare con decisione su Rafa Leão.

Il Galatasaray si è infatti presentato a Casa Milan con un’offerta da 45 milioni più bonus, accettata, accompagnata da una proposta da 10 milioni più 2 di bonus per il portoghese.

Una situazione che lascia Lang, almeno per il momento, a Napoli. L’esterno vorrebbe trovare maggiore continuità, mentre il club azzurro non ha intenzione di svenderlo. La cessione può avvenire soltanto alle condizioni fissate dalla società: niente semplice prestito, a meno che non sia previsto un obbligo di riscatto.

Gabriel Jesus aspetta, ma serve una cessione

La situazione di Lang si lega direttamente al mercato in entrata. Come sottolinea il Corriere dello Sport, senza una cessione il Napoli non può procedere all’acquisto di un altro attaccante.

Il primo nome resta quello di Gabriel Jesus. Il brasiliano continua ad allenarsi con l’Arsenal, ma rimane ai margini del progetto di Arteta. È il profilo individuato da Giovanni Manna per completare il reparto offensivo grazie alle sue caratteristiche e alla sua esperienza.

Il Napoli continua a seguirlo, ma al momento non può affondare il colpo.

Guiu e Gouiri restano le alternative

Non c’è soltanto Gabriel Jesus. Nella lista del direttore sportivo azzurro rimangono anche Marc Guiu, giovane attaccante spagnolo del Chelsea, e Amine Gouiri del Marsiglia.

Prima, però, bisognerà lavorare sulle uscite. Palliggiano sul Corriere dello Sport riferisce che Ngonge e Folorunsho si stanno avvicinando al Monza, mentre resta ancora da definire la posizione di Cheddira.

È invece già conclusa l’operazione relativa a Obaretin, trasferitosi ufficialmente in prestito al Lorient.

Gli ultimi giorni di mercato saranno quindi decisivi: la priorità resta sbloccare le cessioni. Soltanto allora il Napoli potrà provare a regalare ad Allegri un altro rinforzo offensivo.