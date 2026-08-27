27 Agosto 2026

Gazzetta dello Sport: «Napoli, Allegri cerca più gol: Hojlund al centro, Gabriel Jesus resta il grande obiettivo»

redazione 27 Agosto 2026
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Il Napoli vuole ritrovare i gol. È questo uno dei temi analizzati da Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, ripercorrendo l’evoluzione offensiva degli azzurri dalle stagioni di Cavani, Higuain, Mertens e Osimhen fino agli ultimi campionati.

I numeri raccontano il cambiamento. Il Napoli ha toccato quota 94 reti con Maurizio Sarri, mentre con Spalletti è arrivato a 77 e 74 gol. Più contenuti i dati delle ultime due stagioni: 59 reti nell’anno del quarto scudetto e 58 in quello chiuso con Conte al secondo posto. Numeri che non hanno necessariamente impedito di raggiungere risultati importanti, ma che spingono Massimiliano Allegri a cercare nuove soluzioni.

Allegri riparte dal tridente

Come evidenzia Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, la prima idea resta il 4-3-3, con Politano e Alisson Santos larghi e Rasmus Hojlund al centro dell’attacco. Il danese dovrà provare ad aumentare ulteriormente il proprio contributo realizzativo, con l’obiettivo di spingersi oltre quota venti reti.

Servirà anche un maggiore apporto dei centrocampisti, chiamati ad accompagnare con più continuità l’azione offensiva.

A Marassi Allegri ha già mostrato di poter cambiare in corsa: Vergara è stato utilizzato largo a destra, Lucca come riferimento centrale e De Bruyne ha aggiunto qualità e talento.

Un’altra possibilità porta all’albero di Natale, con Hojlund centravanti e Alisson Santos e De Bruyne alle sue spalle. Senza dimenticare Neres e Lang, giocatori capaci di creare superiorità attraverso il dribbling.

Manna deve prima vendere

Il mercato potrebbe consegnare ulteriori soluzioni ad Allegri, ma la situazione economica impone una condizione precisa. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Giovanni Manna deve prima riuscire a vendere.

Lorenzo Lucca vorrebbe continuare la propria esperienza a Castel Volturno con Allegri, mentre Noa Lang vuole dimostrare il proprio valore dopo l’investimento da 28 milioni effettuato dal Napoli un anno fa. Qualcosa, però, dovrà necessariamente muoversi per consentire nuovi interventi.

Zeballos, Guiu e il sogno Gabriel Jesus

Tra i nomi seguiti continua a esserci Exequiel Zeballos. Il 24enne è in attesa da circa otto mesi e, come riferisce Antonio Giordano, il suo procuratore Diego Merino è tornato martedì a Castel Volturno insieme al manager Fifa Massimo La Porta. Anche in questa occasione il Napoli ha ribadito la necessità di effettuare prima una cessione.

Resta inoltre l’opportunità Marc Guiu. Il ventenne del Chelsea rappresenterebbe un investimento coerente con una strategia orientata anche verso calciatori giovani e con margini di crescita.

Ma il grande nome non scompare. Gabriel Jesus resta sul taccuino di Manna e il Napoli sarebbe disposto ad aspettare anche gli ultimi istanti della sessione di mercato per provare a portarlo in azzurro.

Allegri punta su Hojlund

In attesa di capire cosa accadrà sul mercato, Allegri lavora con gli uomini già a disposizione. Il punto di riferimento resta Hojlund, centravanti che il tecnico avrebbe voluto anche al Milan e per il quale De Laurentiis ha investito 50 milioni di euro per prelevarlo dal Manchester United.

Nella scorsa stagione il danese ha realizzato 16 gol, ma Allegri gli chiede un ulteriore salto di qualità: «Deve migliorare il numero di gol ed ha tutte le potenzialità per riuscirci. È fisico, ha volontà».

Il Napoli riparte dunque da Hojlund e dal lavoro di Allegri, aspettando di capire se gli ultimi giorni di mercato potranno regalare un’altra soluzione offensiva.

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